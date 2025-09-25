

Musique: le festival Lollapalooza annulé à Paris en 2026

Paris, France | AFP | lundi 20/10/2025 - L'édition parisienne du festival de musique Lollapalooza n'aura pas lieu en 2026 et reviendra en 2027, ont annoncé lundi ses organisateurs dans une publication sur Instagram.



"En raison de divers facteurs inhérents à l'organisation d'un festival de cette ampleur — qui ne peuvent être réunis pour répondre à nos ambitions pour 2026 (...), nous avons décidé de nous accorder une année supplémentaire avant de vous retrouver", a indiqué un message sur la page officielle de l'événement.



"Il n'y aura pas beaucoup de têtes d'affiche internationales en tournée l'été prochain en France. En tout cas pas pour un festival de notre ampleur et pour notre public jeune", a détaillé auprès du journal Le Parisien Angelo Gopee, directeur de Live Nation France, organisateur du festival.



Le patron a aussi évoqué des raisons économiques, avec notamment le coût des cachets des artistes et le fait que le festival fonctionne "sans subvention ni bénévole", mais aussi la législation française très "contraignante" sur le son.



Au moins 80% des festivals rencontrent "des difficultés" financières, selon une enquête du Centre national de la musique (CNM) présentée la semaine dernière au MaMa, festival et convention de la filière musicale à Paris.



Un tiers sont déficitaires, selon les réponses de 953 festivals.



L'enquête du CNM a aussi pointé pour 2025 "une hausse des postes artistiques" pour 52% des répondants – cachets, hébergement, logistique -, une augmentation des "coûts techniques" pour 56% et une inflation du coût des assurances, en lien notamment avec les aléas climatiques.



En juillet, Lollapalooza a pourtant réuni à Paris 160.000 spectateurs pendant trois jours, avec des têtes d'affiche comme Olivia Rodrigo, Lola Young et Justin Timberlake.

le Mardi 21 Octobre 2025 à 04:30 | Lu 57 fois





