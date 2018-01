Musique : Préparer le record du monde de ukulele avec le Conservatoire

Dans le cadre de la tentative de record du monde de ukulele, le conservatoire Te fare upa rau organise des séances de répétitions durant la semaine des vacances scolaires de février 2018.Ces entrainements seront ouverts à tous. Ouvertes au grand public et aux élèves du CAPF, ces séances, seront animées par Moana Urima et Tetia Fiedler, enseignants de l'établissement. Les répétitions se dérouleront quotidiennement entre le 19 et le 23 février février deux fois par jours, c’est-à-dire entre 12h et 13h et entre 16h30 et 17h30.Les séances se tiendront dans la salle Claude Malric (grand hall, face à l'entrée principale du CAPF) à Tipaerui.L'organisation, qui souhaite mobiliser plus de 10.000 participants, a également besoin de volontaires et de chaperons pour contrôler et compter les groupes constitués de 50 pratiquants.Si les inscriptions pour jouer lors du record du monde seront prises le jour même de la tentative, le samedi 24 février au stade Pater, par contre, pour participer et aider l'organisation (sans jouer) il convient de s'inscrire dés aujourd'hui auprès de TNTV (www.tntv.pf).▶ Devenez Chaperon et inscrivez-vous : ici ▶ Devenez Volontaire et inscrivez-vous ici