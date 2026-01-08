

Municipales à Pirae : une candidature née d’un refus

Tahiti, le 14 janvier 2026 - Ils n’avaient pas prévu d’être là. Encore moins sous cette forme. Et pourtant, après l’éclatement de la plateforme autonomiste Amui tatou en décembre, Temarama Varney et Tiare Virgile Ticchi ont décidé de se lancer dans la bataille municipale à Pirae. À la tête de la liste citoyenne Pira’e ā ti’a mai, ils assument une candidature née du refus du Tapura d’intégrer finalement Ahip, et revendiquent un projet de terrain.



Après la conférence de presse de Hinoi Fritch le matin à Mahina, c’est celle de la liste Ahip de Pirae qui s’est tenue ce mercredi après-midi à la permanence du parti. À l’origine, il n’était pas question pour Temarama Varney de conduire une liste aux municipales à Pirae. “Ce n’était pas notre plan”, commence-t-il.



Lors des dernières législatives, Temarama Varney avait en effet été suppléant de Moerani Frébault, dans le cadre de la plateforme autonomiste Amui tatou. Une collaboration qui n’aura finalement pas survécu aux discussions municipales. Depuis plusieurs mois, il travaillait en effet avec l’équipe du maire sortant, Édouard Fritch, dans l’optique d’un rassemblement élargi. Quatre mois de réunions, d’échanges et d’écriture collective d’un programme municipal… Jusqu’au 12 décembre.



Ce jour-là, le Tapura annonce son refus d’intégrer Ahip dans la future liste municipale. “On voulait travailler ensemble. Mais on ne voulait pas de nous”, résume Temarama Varney. Cinq jours plus tard, le 17, la décision est prise : l’équipe Ahip partira seule. Une décision actée dans l’urgence, mais assumée. “Tout s’est précipité. Rien n’était écrit à l’avance.”



Une rupture politique à l’origine de la candidature



De cette rupture naît donc un tandem : Temarama Varney et Tiare Virgile Ticchi conduiront ensemble la liste Pira’e ā ti’a mai. Un choix revendiqué comme politique. “Il faut un numéro un et un numéro deux, mais pour nous, nous sommes numéro un et numéro un”, insiste Temarama Varney. Une manière d’afficher une autre conception du pouvoir municipal, plus collégiale, plus horizontale, et plus paritaire, à l’image de Ahip d’ailleurs avec Nicole sanquer et Nuihau Laurey, présents à cette conférence de presse.



Ancienne élue municipale et directrice d’école primaire à Pirae, Tiare Virgile Ticchi apporte à la fois l’expérience institutionnelle et l’ancrage local. “À notre grande surprise, l’absence d’alliance a plutôt bien été accueillie dans les quartiers”, dit-elle. Pour le duo, cette candidature répond à une attente : celle d’une alternative hors des duels politiques habituels entre le Tapura et le Tavini qui partent tous deux divisés. Rappelons qu’Abel Temarii, 1er adjoint d’Édouard Fritch se présente face à lui, tandis que du côté du Tavini, Oscar Temaru a décidé d’adouber Tevaiti Pomare en écartant Thilda Garbutt-Harehoe qui mènera sa propre liste. Aucun rapprochement n’est envisagé non plus avec Abel Temarii. “La probité, c’est une ligne”, tranche Temarama Varney. Une distance qui se traduit aussi symboliquement dans les codes de campagne : quand Abel Temarii a choisi le vert pour cette échéance municipale, la liste Pira’e ā ti’a mai a retenu le jaune, couleur de “Pare” pour Pirae, Papeete et Arue. Un choix qui renvoie à “l’idée d’intercommunalité”.



Un projet de terrain, centré sur l’éducation



Sur le fond, la liste se veut citoyenne et transversale, portée par trois principes cardinaux : probité, proximité et proactivité. “La confiance se mérite”, martèle Temarama Varney, qui fait de la transparence et de l’éthique un marqueur central de sa campagne. “Nous sommes des gens de terrain, et nous le resterons.”



Le programme, structuré autour de cinq grands axes, s’inscrit dans un esprit de “contrat citoyen avec la population”. Il s’inspire directement des constats faits dans les quartiers et les vallées de la commune. Priorité absolue : l’éducation et la jeunesse. Un choix assumé par Tiare Virgile Ticchi, qui dénonce sans détour l’état de certaines écoles communales. “Quand une commune ne consacre que 7 % de son budget global aux écoles, il ne faut pas s’étonner des constats : bâtiments dégradés, réseaux électriques défaillants, problèmes d’hygiène, chaleur étouffante dans les classes”, déplore-t-elle. Car, pour la directrice d’école, “l’avenir de Pirae se joue aujourd’hui dans nos classes”. La liste promet de redonner des moyens concrets aux équipes pédagogiques, “jusqu’à ne plus avoir à compter les photocopies”, symbole d’un changement de méthode revendiqué.



Sécurité de proximité, cadre de vie, économie locale, environnement et valorisation du littoral et des vallées complètent ce programme, que le tandem veut “réaliste, applicable immédiatement et centré sur le quotidien”.



Dans un paysage politique fragmenté, Temarama Varney et Tiare Virgile Ticchi entendent incarner une constance. “Les camps sont divisés. Nous, nous restons un pilier.” Une candidature née par défaut, mais transformée en pari assumé.



Le programme en cinq axes La liste Pira’e ā ti’a mai articule son projet municipal autour de cinq axes structurants, guidés par trois principes : probité, proximité et proactivité.



1. Éducation et jeunesse, priorité absolue. La liste propose une rénovation complète des écoles communales : sécurité, santé, accessibilité, suppression de l’amiante et mise aux normes des bâtiments. Elle prévoit également une réorganisation du temps scolaire avec des activités périscolaires gratuites, une cantine gratuite pour tous, et un renforcement des moyens humains et matériels au service des équipes éducatives.



2. Sécurité, cadre de vie et solidarité. Renforcement de la police municipale et de la prévention, amélioration de l’éclairage public, de la propreté et de la tranquillité dans les quartiers, avec une attention particulière portée aux vallées et aux zones en retrait du centre-ville.



3. Une commune durable. Développement du tri sélectif, lutte contre les dépôts sauvages, déploiement de l’énergie solaire sur les bâtiments communaux et plan de végétalisation urbaine, avec une valorisation des vallées comme espaces de cohésion sociale et environnementale.



4. Aorai Tini Hau et le littoral. Création d’un marché municipal, structuration d’un pôle artisanal, aménagement d’équipements culturels et de loisirs accessibles à tous, et réappropriation du littoral comme lieu de vie partagé.



5. Économie locale et gestion responsable. Soutien à l’emploi local, accompagnement des entrepreneurs, priorité aux entreprises de Pirae dans les projets communaux, transparence budgétaire et engagement pour zéro hausse de la fiscalité.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 14 Janvier 2026 à 16:49 | Lu 2089 fois



