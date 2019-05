Municipales Papeete : Marcel Tuihani se lance dans l'arène

PAPEETE, le 16 mai 2019 - Dans un communiqué de presse, le président du parti "Te Ora Api o Porinetia" confirme sa candidature pour les prochaines municipales à Papeete. Il annonce également son soutien aux Républicains pour les européennes.



Après plusieurs mois loin de la vie politique, l'ancien président de l'assemblée, Marcel Tuihani annonce sa candidature aux élections municipales à Papeete, l'an prochain. " J’avais annoncé ma candidature pour ces élections communales et je tiens à rester fidèle à mes engagements et les respecter. Le respect de sa parole est un acte essentiel quand on réclame la confiance des électeurs ", indique Marcel Tuihani, président du parti " Te Ora Api o Porinetia ".



Marcel Tuihani qui informe aussi son soutien aux Républicains pour les élections européennes du 26 mai, " dont la tête de liste est François-Xavier Bellamy ".



Cinq points essentiels ont attiré l'attention de l'ancien président de l'Assemblée, dans le programme de la liste " Les Républicains ". " L'Europe Frontière, qui arrête enfin l'immigration de masse, nous défend face au terrorisme islamiste et protège notre territoire, en refusant tout nouvel élargissement ; l'Europe Civilisation, qui assume et défend notre histoire, transmet et fait rayonner avec fierté notre identité et nos valeurs ; l'Europe Puissance, qui sort de la naïveté et assume la défense de nos intérêts, de nos emplois, de nos entreprises, face aux géants de la mondialisation - États-Unis et Chine en tête ; l'Europe Projet, éloignée du "toujours plus" de normes et axée sur le développement prioritaire de grands projets stratégiques, utiles pour notre économie, pour notre influence, pour notre futur, et enfin, l'Europe Efficace, dont l'action sera plus rapide, plus démocratique, moins technocratique, respectueuse des citoyens et des nations européennes. "



Et le communiqué de conclure : " La proposition 61 prévoit que "les Outre-mer sont une richesse pour la France, au service de la puissance de l’Union européenne au-delà des frontières continentales. L’insularité, l’éloignement géographique ou les spécificités économiques de nos territoires d’Outre-mer doivent cependant être défendus sans relâche pour adapter la législation européenne à leurs caractéristiques et besoins, particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds européens structurels dans ces territoires ou des négociations commerciales UE - pays tiers ".