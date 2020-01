Municipales : Flosse en appelle à la justice

Tahiti, le 20 janvier 2020 - Saisi par Gaston Flosse, le tribunal de première instance de Papeete examine ce matin à 9 heures le recours du leader du Tahoera’a contre le refus de la commission de contrôle des listes électorales de l’inscrire à Papeete en vue des municipales.



Cette fois-ci, c’est à la justice qu’il reviendra de trancher la question de l’inscription de Gaston Flosse sur les listes électorales à Papeete, en vue de sa candidature aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain. Ce matin à 9 heures, le tribunal de première instance de Papeete examine le recours de l’avocat du président du Tahoera’a, Me Dominique Antz, contre la décision de la commission de contrôle de la régularité des listes électorales de Papeete qui a refusé son inscription le 10 janvier dernier. Le tribunal devra rendre sa décision dans un délai maximum de huit jours. Et sa décision ne sera susceptible que d’un ultime recours devant la Cour de cassation.



Rappelons que dans cette affaire, le maire de Papeete, Michel Buillard, candidat à sa propre succession, a refusé l’inscription de son futur adversaire politique, Gaston Flosse, au motif qu’il ne justifiait pas de six mois de résidence dans la commune. Ancien maire de Pirae, c’est en effet la toute première fois que l’ex-président aujourd’hui âgé de 88 ans va courir à Papeete aux municipales. Mais un litige subsiste sur la date d’inscription sur les listes électorales, entre d’un côté l’interprétation du maire et de la commission de contrôle des listes électorales et de l’autre celle de Gaston Flosse et de son avocat. La justice devra trancher pour décider si l’ancien président du Pays peut s’inscrire et se présenter à Papeete en mars prochain.