

Municipales 2026 : La CNCCFP valide les comptes de Temaru, Brillant et Fritch

Tahiti le 24 juillet 2026 – Les comptes de campagne des tāvana de Faa’a, Papeete et Pira’e ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Un soulagement pour Oscar Temaru, Rémy Brillant et Édouard Fritch.



Comme après chaque élection la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) scrute la régularité des comptes de campagnes des candidats. Des comptes qu’elle valide ou non, dans le cadre de la loi de 1990 sur la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques. Elle a d’ailleurs, examiné près de 5 000 comptes de campagne à la suite des dernières élections municipales de mars 2026.



Et pour effectuer ce travail de contrôle, l’autorité administrative indépendante a mobilisé près de 150 rapporteurs supplémentaires spécialement formés avant le scrutin. La CNCCFP a également mis en place un guide d’audit commun ainsi que de nouveaux outils pour “harmoniser les pratiques, mieux cibler les risques et garantir une égalité de traitement entre tous les candidats”.



Sur son site, la CNCCFP fait savoir également que ses décisions relatives aux scrutins contentieux seront notifiées au plus tard le 22 juillet de cette année et celles relatives aux scrutins non contentieux le seront avant le 23 novembre prochain.

Les comptes de campagne du tāvana de Faa’a, Oscar Temaru, de celui de Papeete Rémy Brillant et de l’édile de Pira’e, Édouard Fritch, ont été validés. Ils devaient d’ailleurs être déposés avant le 22 mai dernier.

“Un vrai soulagement” Contacté le maire de Papeete, Rémy Brillant, confirme que les comptes de campagne de la liste Papeete na mua roa, qu’il a menée lors des dernières municipales ont été approuvés. Il rappelle que la commission avait deux mois, à partir du 22 juin, pour rendre sa décision. Il ajoute d’ailleurs que son trésorier de campagne a dû apporter quelques éclaircissements. “Comme une liste concurrente a fait un recours auprès de la commission, elle nous a demandé d'argumenter par rapport à ces griefs-là. Et c'est ce qu'on a fait et tous les griefs ont été écartés donc les comptes sont approuvés.” “C’est un vrai soulagement car on n'est pas à l'abri d'erreurs”, explique l’élu. “Mais, en tout cas, c’est validé et c’est un stress en moins. On n’a eu aucune observation sur nos comptes donc c’est parfait.”



Cependant le tāvana de Papeete préfère rester “prudent” puisqu’un recours est toujours en cours au tribunal administratif : “Tant que ce n'est pas terminé, on continue à travailler.” Mais tavana Rémy Brillant se dit tout de même “confiant”, la validation donnée par la CNCCFP étant de bon augure dans cette procédure. Il lui faudra toutefois patienter jusqu’au mois d’octobre au plus tard avant que la décision de justice ne tombe. “Si c’est avant, tant mieux : on sera libérés de ce souci-là.”

“On a des gens extrêmement compétents” Il en est de même à Faa’a où les comptes de la liste Aue te fenua o to’u mama menée par le leader indépendantiste Oscar Temaru ont également été validés par la CNCCFP, se félicite Jimmy Panie, le directeur de campagne. “Des craintes ? C'est comme tout. Après, effectivement, une victoire, il faut rendre des comptes sur tout ce que nous avons dépensé pendant la campagne.” L’occasion pour lui de rendre hommage à “toute l’équipe qui a travaillé dans l’ombre. On a des gens extrêmement compétents qui ont répondu aux observations”. Il rappelle que la commission avait six mois pour instruire les comptes de campagne “et aujourd'hui, on est arrivé au bout de la procédure avec cette bonne nouvelle”.



Il assure que la commission a notamment insisté sur “l’impression et les quantités des bulletins, par exemple. Est-ce qu'on a demandé des bulletins complémentaires ? Des affiches complémentaires ? C'est normal c'est le travail de la commission. On a répondu à toutes leurs observations”.



Jimmy Panie rappelle que l’équipe en place à la tête de la commune de Faa’a est toujours en attente d’une décision du tribunal administratif mais assure être “confiant”. “Il y a eu un recours d’une liste concurrente. Elle considère qu’il y a eu une défaillance le jour de l’élection. Cela concerne plus l'aspect fonctionnel de la commune et on estime que la commune a fait son travail comme il se doit”.

“Il faut donner tous les détails possibles” Du côté de Pira’e, le tāvana Édouard Fritch se félicite également de la validation par la CNCCFP, la semaine dernière, des comptes de campagne de la liste d’union et d’action communale qu’il a menée. “Après, effectivement, aussi, une série de questions, bien sûr, parce qu'il faut donner tous les détails possibles sur les dons qui ont été faits, sur les locations de parking, de chaises, etc. Il y a réellement un vrai contrôle.” Mais il était confiant, affirme-t-il, et se dit “étonné” par le travail minutieux effectué par les rapporteurs de la commission.



Contacté ni Tematai Le Gayic ni Tauhiti Nena n’ont répondu à nos sollicitations. Et selon nos informations, leurs comptes de campagne ont, eux aussi, été validés.



Rappelons que si le compte de campagne d’une liste se voit rejeté par la CNCCFP, celle-ci peut perdre le bénéfice du remboursement par l’État des frais engagés même si la liste a atteint le seuil des 3% des suffrages qui ouvre droit à ce remboursement. Plus encore, la commission doit obligatoirement saisir un juge de l’élection qui a le devoir de statuer sur le dossier litigieux. Le juge peut même aller jusqu’à prononcer l’inéligibilité pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans du candidat et même le déclarer démissionnaire d’office.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 24 Juillet 2026 à 21:29 | Lu 215 fois



