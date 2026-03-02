

Municipales 2026, ​une participation retrouvée, ou presque

Tahiti le 16 mars 2026. Le taux de participation, cette année, est supérieur aux dernières élections municipales, qui s’étaient déroulées en plein Covid, mais reste inférieur aux élections antérieures.





Avec 61,7 % de participation lors de ce premier tour (chiffre non consolidé en attendant les résultats de Bora Bora), l’élection municipale en Polynésie française s’est redonné des couleurs.



En 2020, alors que le Covid commençait sa lente progression mortifère dans le monde, les Polynésiens ne n’étaient que très peu déplacés pour les élections municipales.



Cependant, alors qu’en métropole, une même érosion du scrutin est constatée, ce premier tour des municipales 2026 suit le même chemin. Avec 61,7 % (chiffre non consolidé), un score honorable comparé aux 56 % des dernières élections, la Polynésie française enregistre son pire score de participation, hors Covid, pour des élections de proximité.



En 2014, 67,7 % des Polynésiens avaient fait le déplacement pour le premier tour. En 2008, la participation était de 72,78 % et était encore bien au-delà en 2001.



Plus de dix points de participation aux élections locales se sont donc évaporés ces vingt dernières années, malgré l’importance du rôle de maire dans les petits territoires. Une importance accrue en Polynésie française où les compétences sont éclatées entre l’État, le Pays et les communes. Des contre-pouvoirs que la population laisse échapper peu à peu.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 16 Mars 2026 à 00:12 | Lu 203 fois



