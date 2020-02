Municipales : ​Flosse y croit encore

Maryse Tautiare Ollivier



Quelle est votre réaction par rapport à la décision de la Cour de cassation ?

“Evidemment on est sous le choc, mais on s'y attendait mais maintenant il faut qu'on aille de l'avant et qu'on ne reste pas sur cet échec-là. ”



Vous êtes sa seconde de liste et vous devriez prendre la tête de liste

“C'est l'idée principale et on en a discuté. Oscar Temaru est au courant et ce n'est pas trop une surprise que je sois la tête de liste du Amuitahiraa.”



Donc il y aura deux Tavini en tête de liste à Pape'ete ?

“A qui la faute ? Je suis consciente que le Tavini est divisé sur Pape'ete et ce n'est pas bien. (...) Chantal Galenon aurait pu patienter.”



Quelle a été la réaction d'Oscar Temaru ?

“Il m'a répondu que c'était bien et que cela changeait tout. Il a toujours voulu que ce soit un ou une Tavini qui soit la tête de liste sur Pape'ete. Et je répète Chantal Galenon aurait pu patienter.”



Il va falloir qu'il fasse un choix ?

“Il va falloir lui poser la question.”



Vous pensez rassembler beaucoup de Tavini à Pape'ete ?

“Tous les militants Tavini étaient favorables. Il y en a à Paea, Teva i Uta, Punaauia, Arue et dans d'autres îles. Donc je ne comprends pas pourquoi lorsque je parle du Amuitahiraa c'est choquant, cela va dans le sens du Tavini huiraatira. Le Amuitahiraa est dans l'ADN du Tavini huiraatira, donc ce n'est absolument pas choquant.”



Vous pensez qu'en étant tête de liste à la place de Gaston Flosse vous allez plus mobiliser ?

“C'est un peu le but. C’est-à-dire de rassembler au niveau de la base du Tavini et du Tahoeraa. Lorsqu'on parle de l'Union pour le développement, la stabilité et la paix (UDSP), il s'agissait d'une union au niveau de l'assemblée. Là en 2020, c'est la base qui veut le changement, qui veut l'union. Donc on est dans la logique de la philosophie du Tavini.”