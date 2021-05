Moto: le GP d'Italie dédié au Suisse Jason Dupasquier, mort en piste à 19 ans

Mugello, Italie | AFP | dimanche 30/05/2021 - Il était dans les pensées de tous -- et son nom sur beaucoup de casques -- au Grand Prix d'Italie: le pilote suisse de Moto3 Jason Dupasquier est décédé à l'âge de 19 ans dimanche, au lendemain de son accident en qualifications.



Parmi les images fortes de cette triste journée pour le championnat du monde de vitesse moto, le vainqueur en MotoGP, le Français Fabio Quartararo, s'est arrêté sur les lieux du crash, au virage 9, pour lui rendre hommage, avant de porter le drapeau helvétique jusque sur le podium.



Le Portugais Miguel Oliveira et l'Espagnol Joan Mir lui ont aussi dédié leurs deuxième et troisième places, moins de trois heures après l'annonce de sa mort, suivie d'un podium sans joie en Moto2 et d'une minute de silence sur la grille de départ avant la course reine.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs figures des sports moto et auto, comme le triple champion du monde de MotoGP Jorge Lorenzo ou les pilotes de Formule 1 Sergio Pérez et Carlos Sainz Jr, ont aussi salué la mémoire du jeune homme.



"Mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à l'équipe de Jason Dupasquier. Pilote en paix Jason", a écrit Lorenzo sur Twitter. "Quelle triste nouvelle ! Toutes mes prières vont à Jason et à sa famille. Repose en paix, champion", a tweeté Pérez. "Très triste de lire ça. Repose en paix champion", a fait écho Sainz.



Opéré dans la nuit



Dimanche matin, sur le circuit du Mugello, de nombreux pilotes ont pris la piste avec sur leur casque un autocollant en hommage au jeune Suisse, alors dans un état très grave, quand son équipe PrüstelGP et son compatriote Thomas Lüthi préféraient déclarer forfait.



Son décès a été annoncé peu après 12h00 par un communiqué des instances dirigeantes du championnat. "En dépit des efforts de l'équipe médicale du circuit et de tous ceux qui se sont ensuite occupés du pilote suisse, l'hôpital (Careggi, à Florence, où il avait été transporté, ndlr) a annoncé que Dupasquier a malheureusement succombé à ses blessures", indiquaient-elles.



L'hôpital, pour sa part, a confirmé à l'AFP "le début de la procédure de constatation de la mort cérébrale, en raison de lésions cérébrales graves incompatibles avec sa survie".



Le jeune pilote avait "subi pendant la nuit une chirurgie thoracique pour une lésion vasculaire", avait indiqué un porte-parole de l'hôpital dans la matinée. "De graves lésions cérébrales (persistaient) et il (restait) en soins intensifs dans un état très grave".



"Polytraumatisé"



Dupasquier est tombé entre les virages 9 et 10 du circuit du Mugello dans les derniers instants des qualifications samedi. Selon les images de télévision ne montrant que la fin de sa chute et les déclarations des autres pilotes impliqués, le Japonais Ayumu Sasaki et l'Espagnol Jeremy Alcoba, il aurait été touché par leurs motos, avant de glisser inanimé sur la piste.



Après une quarantaine de minutes d'intervention des secouristes arrivés sur place immédiatement, le Suisse "polytraumatisé et dans un état grave" mais "stable" a été transféré par hélicoptère médical au centre de traumatologie de l'hôpital Careggi.



Fils du pilote de motocross et Supermotard Philippe Dupasquier, Jason avait débuté en Supermotard, avant de se concentrer sur la vitesse sur circuit, passant par tous les échelons, malgré une blessure au fémur gauche qui l'avait privé de la saison 2018.



Le N.50 avait fait ses débuts en Mondial en 2020 sous les couleurs de l'écurie allemande PrüstelGP, qui fait courir des KTM. Il n'avait marqué aucun point et s'était classé 28e pour sa première saison. En 2021, après cinq départs, il était 10e du classement des pilotes avec 27 unités.



Le dernier pilote décédé en Grand Prix, avant Dupasquier, était l'Espagnol Luis Salom au GP de Catalogne 2016 en Moto2.