

Mort de Heirani Taruoura : deux mises en examen pour assassinat et complicité

Tahiti, le 3 août 2026. Les deux personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur la mort de Heirani Taruoura sur l’île de Raiatea ont été présentées à un juge d'instruction vendredi, à l'issue de leur garde à vue, ont annoncé nos confrères de TNTV.



La femme, qui se présente comme la maîtresse de la victime, a été mise en examen du chef d'assassinat. Le second suspect est, lui, mis en examen pour complicité d’assassinat. “Il existe suffisamment d'éléments en faveur d'une préméditation”, a déclaré la procureure de la République, Solène Belaouar. À l'issue de leur présentation devant le juge d'instruction, les deux mis en examen ont été placés en détention provisoire au centre pénitentiaire de Nuutania à Faa’a. La femme, qui se présente comme la maîtresse de la victime, a été mise en examen du chef d'assassinat. Le second suspect est, lui, mis en examen pour complicité d’assassinat. “Il existe suffisamment d'éléments en faveur d'une préméditation”, a déclaré la procureure de la République, Solène Belaouar. À l'issue de leur présentation devant le juge d'instruction, les deux mis en examen ont été placés en détention provisoire au centre pénitentiaire de Nuutania à Faa’a.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 3 Août 2026 à 16:26 | Lu 1192 fois



