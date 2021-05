Mort d'une plongeuse japonaise à Rangiroa : Le club et son moniteur à la barre

Ce jour-là, le couple plongeait sous la responsabilité d'un guide de palanquée expérimenté qui avait, selon ses dires, plus de 10 000 plongées à son actif. Une autre palanquée, composée de quatre touristes italiens autonomes du fait de leur excellent niveau, se trouvait à quelques mètres derrière le premier groupe. Déterminé à prendre davantage de photos, le touriste japonais avait dépassé la limite de profondeur de 29 mètres que lui conférait son niveau 1. Son guide de palanquée avait décidé de le suivre et c'est alors que la victime s'était retrouvée en difficulté. Selon la palanquée d'Italiens qui se trouvait derrière eux, la trentenaire aurait "heurté" le récif et perdu son masque ainsi que son détendeur. Selon le guide de plongée, elle aurait paniqué et serait restée accrochée à la paroi. Les Italiens avaient vainement tenté de l'aider avant que le moniteur ne la remonte à la surface où la jeune femme était décédée quelques minutes plus tard après avoir subi plusieurs tentatives de réanimation.



Les deux légistes qui avaient examiné le rapport d'autopsie du corps de la touriste avaient différemment conclu. Le premier avait affirmé que la femme avait pu être victime d'un malaise cardiaque relatif à une crise de panique qui avait conduit à la noyade quand le second avait exclu la thèse du malaise cardiaque pour retenir uniquement la noyade. Les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour homicide involontaire avaient quant à elle laissé apparaître plusieurs "imprudences". Selon les experts en plongée désignés dans le dossier, le tuba de la victime était mal accroché à son masque et aurait dû être ajusté par le guide de palanquée. De plus, son détendeur de secours était "bloqué" et donc "très peu accessible". Enfin, l'un des experts avait relevé un "amateurisme évident" dans l'entretien du matériel du club de plongée de Rangiroa, le Six Passengers.