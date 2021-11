Moorea : un van pour trouver un job

Moorea, le 24 novembre 2021 – C'est à bord d'un van acquis récemment que la municipalité de Moorea ira à la rencontre des demandeurs d’emplois de l’île pour leur proposer des ateliers de recherche d’emploi. L’objectif est de faciliter leur démarche afin de mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un emploi.



La commune de Moorea-Maiao organise du 24 novembre au 2 décembre la Tournée du van de l’emploi autour de l’île. À cette occasion, des agents communaux iront, grâce à un van acquis récemment, à la rencontre des demandeurs d’emploi dans les quartiers prioritaires. La première tournée a démarré mercredi dans le district de Maatea. En plus de la présentation des offres d’emplois et des formations professionnelles disponibles, différents ateliers, tels que la rédaction d’une lettre de motivation, la préparation pour un entretien d’embauche ou des séances de coaching leur seront ainsi proposés sur place pour les accompagner dans leur recherche d’emploi. L'Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) sera aussi présente sur cette tournée pour apporter son soutien aux personnes intéressées par la création d’entreprise.



Pour rappel, le van, d'une valeur de 4,6 millions de Fcpf financé en grande partie par le Pays et la commune, a été acquis en septembre dernier. “Un des principaux freins de l’accès à l’emploi est le transport. La population avait besoin en fait qu’on intervienne directement dans les quartiers. L’acquisition de ce van répond donc à ce besoin et lève déjà ce frein”, explique Teva Teoroi, agent communal en charge de l’emploi.



5 000 demandeurs d'emploi à Moorea



Après Maatea, le Van se déplacera dans la commune associée de Haapiti vendredi. Puis il reprendra la route la semaine prochaine vers la commune associée de Papetoai, mercredi matin, celle de Teavaro jeudi matin et enfin celle de Paopao jeudi après-midi. Le bus de l’emploi reprendra ensuite du service l’année prochaine à raison de deux fois par semaine, tous les deux mois. La commune de Moorea-Maiao souhaite ainsi, à travers cette initiative, donner un coup de pouce à tous ses demandeurs d’emploi. “Les derniers chiffres de l’ISPF nous indiquent que 5 000 personnes cherchent un emploi à Moorea alors qu’on compte 18 000 habitants. Une bonne partie d’entre eux ont déjà une expérience professionnelle et sont donc indépendants pour chercher un emploi. Pour notre part, on va plus s’occuper des 900 personnes qui n’ont pas de diplôme. On va les remobiliser et les accompagner pour qu’ils décrochent leur premier emploi”, précise Teva Teoroi.