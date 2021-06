Moorea se préoccupe des résultats scolaires de ses jeunes

"On a un public qui rajeunit et qui est de plus en plus difficile à maîtriser."



"C'est une année assez dure de transition puisqu'on a terminé la pandémie. On a un public qui rajeunit et qui est de plus en plus difficile à maîtriser. On le voit partout dans le monde. Ce public de 10 à 15 ans est difficile à apprivoiser et à pacifier. Ceci dit, nous sommes arrivés à avoir un bilan positif. Nous arrivons à emmener des élèves à nos objectifs, c'est-à-dire de leur faire passer le premier diplôme de la grille salariale et de les faire partir vers la voie professionnelle. On donne toutes les armes qu’il faut à nos élèves pour qu’ils soient autonomes. C’est à eux maintenant à s’envoler en se servant de ce qu’on leur a donné, c'est-à-dire faire du fa'a'apu, de la menuiserie ou encore de la cuisine. Ce sont des choses basiques et fondamentales. "