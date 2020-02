Moorea, haut lieu de la Trajectoire Outre-mer 5.0

Tahiti, le 3 février 2020 – La ministre des Outre-mer était à Moorea lundi matin. L’occasion pour elle de visiter le Criobe et le chantier de l’écomusée Fare Natura. Ces deux lieux s’inscrivent dans la Trajectoire Outre-mer 5.0 qu’elle a engagée il y a près d’un an.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a visité le Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe) de Moorea, lundi matin. Elle a notamment visité la plateforme de recherches sur les récifs coralliens. Elle a été accueillie par Mme Annaïg Le Guen, Directrice du Criobe et son équipe de chercheurs. Ils lui ont présenté l’activité, l’organisation et les projets du centre qui bénéficie d’une reconnaissance à l’international et impliqué dans le réseau de recherche mondial.

En parallèle, la ministre française a visité un laboratoire du centre qui mène des expérimentations sur l’évolution des coraux. Deux doctorants étaient présents au centre pour la rencontrer. Ils ont entrepris des recherches sur les comportements et la physiologie que les requins ont adoptés face au réchauffement climatique.

Pour Annick Girardin, le Criobe peut être considéré comme un point d’ancrage de la Trajectoire 5.0 qu’elle a engagée. « Une trajectoire 5.0 a besoin de vivre après avoir été créée. Elle mise en place pour qu’on puisse préparer un monde plus juste plus durable, plus équitable que l’on veut pour nos populations. Et ça répond aussi au dérèglement climatique et à l’adaptation nécessaire. Pour tout cela, nous avons besoin de travailler sur le sujet de la biodiversité, puisque c’est le cadre de vie et la protection de nos océans. En ce sens, la Polynésie peut jouer un rôle important en ayant des établissements comme le Criobe, puisqu’il est à la fois l’excellence de la recherche en Polynésie, mais en lien avec le bassin maritime et en lien avec d’autres pays qui travaillent sur les coraux. »