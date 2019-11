Moorea condamnée en appel pour ses ex-cantiniers

Tahiti, le 21 novembre 2019 – La cour d’appel de Papeete a confirmé jeudi le jugement du tribunal du travail qui avait condamné en 2018 la commune de Moorea à réintégrer ses 39 anciens cantiniers de la fédération Tau Tama Here.



Plus de deux ans après le conflit social dans les cantines de Moorea, la commune a été de nouveau condamnée jeudi matin en appel à réintégrer ses 39 anciens cantiniers de la fédération Tau Tama Here. A l’origine du conflit, la commune avait choisi en 2016 de faire passer son système de gestion des cantines scolaires en régie directe, alors que le service était confié depuis 2003 à une structure associative : la fédération Tau Tama Here. Problème, à l’époque la mairie avait tenté de pousser les 39 employés de la fédération à la démission pour les reprendre sans avantages et sans ancienneté.



Le bras de fer entre les employés de Tau Tama Here et la commune avait conduit à une grève menée par la CSIP dans les cantines scolaire mi-2017. A la rentrée scolaire suivante, la commune de Moorea était passée en force en réembauchant des cantiniers et en laissant les employés de la fédération sur le carreau. Ces derniers ont saisi le tribunal du travail de Papeete qui leur a donné raison le 21 août 2018, condamnant la commune de Moorea à les réintégrer dans ses effectifs.