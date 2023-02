Moorea biodiversité montre le chemin de la préservation des forêts

Moorea, le 4 février 2023 - À Moorea, le sentier des guetteurs de Opunohu a ouvert ses portes au public depuis la fin de l’année dernière. L’objectif de l’association Moorea Biodiversité ainsi que du Fare Natura, tous deux à l’initiative de ce projet, est de créer un processus de transmission de connaissances sur l’histoire de ce site, le milieu naturel ainsi que la manière d’entretenir nos forêts.



Bien qu’il soit toujours en construction, le sentier des guetteurs “Te ē'a ‘o te mau tīa'i”, qui est situé derrière le Fare Natura, a ouvert ses portes au public depuis le 31 décembre dernier. Lancé par l’association Moorea Biodiversité et l'écomusée, en partenariat avec la Direction de l’agriculture (DAG), le projet, qui s'étend sur une parcelle domaniale d’une surface de 15 hectares, a pour but la création de plusieurs boucles de sentiers. Ils grimpent jusqu’à une crête de 185 mètres d’altitude avec au sommet la possibilité d’avoir une vue à 360 ° sur la caldeira de Moorea et une visibilité de l’océan Pacifique au-delà de la passe de Opunohu.



Ce projet vise à “allier la lutte contre les espèces exotiques envahissantes à la restauration de la biodiversité d’une forêt naturelle dégradée par d’anciennes cultures et feux de brousse”, comme l'explique Marie Geoffroy, membre de l‘association Moorea Biodiversité. De ce fait, le programme de restauration se fait dans un premier temps par la phase de préparation avec le contrôle des espèces exotiques envahissantes, (dont les principales sont le waterhousea et le cerisier de Cayenne), la préparation des espaces (dégagements des pistes du sentier, des points de vue et des espaces de loisirs) ainsi que la préparation de la restauration.



“Beaucoup à préserver"

Il s’agira dans un deuxième temps de lancer la restauration avec notamment le répertoriage, grâce aux études botaniques déjà réalisées, des espèces déjà présentes auparavant sur le site, la collecte à réaliser dans les forêts naturelles de Opunohu ainsi que la plantation de ces différentes espèces dans des zones spécifiques qui leur seront dédiées. “C’est un espace de promotion, de visualisation pédagogique des stratégies mises en œuvre pour une protection durable des milieux naturels de notre île. Près de 80% de la superficie de l’île de Moorea est représentée par des forêts naturelles. Ce qui représente en gros une surface de 100 kilomètres carrés. On a beaucoup de chance, mais on a aussi beaucoup à préserver. Il ne faut pas s’endormir”, insiste Marie Geoffroy. Elle ajoute que “la création de ce type de sentier permet d’ouvrir pour tous les publics, familles, promeneurs du week-end, randonneurs, touristes étrangers, une espace de loisirs et de découvertes. L’accès à cet espace est gratuit." Les écoliers, collégiens et lycéens de l’île sœur commencent d’ailleurs à venir visiter le sentier. À noter également que les visiteurs ont l’occasion de découvrir un site archéologique sur les hauteurs du sentier, dont un promontoire utilisé pas les Polynésiens dans le passé.





D'autre part, une demande financière sera faite à la Direction de l'environnement (Diren) pour ouvrir la piste qui montera jusqu’au sommet du sentier des guetteurs. “Il y aura toujours sur cette parcelle des projets avec des demandes d’aides aux organismes de subvention pour qu’on puisse développer cet espace gratuit pour le public. Au bout du compte, tout sera fait sur une période de 20 ans peut-être, mais peu importe. Plus le processus va durer, plus on va pouvoir transmettre les connaissances sur la manière de restaurer et d’entretenir nos forêts”, conclut Marie Geoffroy. Toutes les personnes volontaires pour participer aux travaux sont invitées à rejoindre sur place les membres de l’association Moorea Biodiversité tous les jeudis matin. Il est également entretenu par les jeunes volontaires en service civique au Fare Natura.



Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 5 Février 2023 à 09:50 | Lu 110 fois