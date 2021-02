Moorea à la pêche à la carte et aux aides

Moorea, le 4 février 2021 - Plusieurs pêcheurs de Moorea ont rencontré des représentants de la Direction des Ressources Marines (DRM), mardi à Papetoai et mercredi à Vaiare. Ils étaient venus se renseigner sur les conditions d’accès à la carte de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et surtout sur les aides allouées aux pêcheurs par le Territoire.



Des représentants de la Direction des Ressources Marines ont rencontré les pêcheurs lagunaires de Moorea mardi, dans les locaux de la commune associée de Papetoai, et mercredi sur le site de la Direction des Services Techniques de la municipalité à Vaiare. L’objectif de ces rencontres était d’informer les pécheurs des dispositifs d’aides à la pêche offerts par le territoire. Pour rappel, les pêcheurs lagunaires de Tahiti et des îles peuvent en effet bénéficier de plusieurs aides telles que l’acquisition d’une embarcation ou d’une pirogue de pêche, l’achat de matériaux pour la construction d’une embarcation ou d’une pirogue, l’achat d’un moteur hors-bord ou d’une remorque. Pour Tahiti et Moorea, le pays finance 80% du coût de chaque achat tandis que le reste est payé par les pêcheurs eux-mêmes. Pour les autres îles du fenua, la répartition des coûts varie à 85% pour le pays et à 15 % pour les pêcheurs en raison des coûts de fret maritime. Mais pour pouvoir accéder à ces aides, les prétendants doivent avant tout détenir une carte de pêcheur professionnel CAPL. C’est justement dans cette optique que plusieurs pécheurs lagunaires de l’île sœur s’étaient présentés devant les représentants de la Direction des Ressources Marines afin de faire une demande d’acquisition de la carte CAPL dans un premier temps et de prétendre aux aides du territoire par la suite. Quelques-uns étaient toutefois venus pour renouveler leur carte. En plus de la présentation des documents administratifs (pièce d’identité, certificat de résidence,…), les agents de la DRM vont surtout s’assurer que les futurs bénéficiaires de ces cartes soient des vrais pêcheurs, pour éviter notamment que ceux qui sont uniquement motivés par les aides n’en bénéficient pas. « Grâce à l’entretien et de par les échos qu’on va avoir, on va voir si c’est bien un pêcheur ou pas. On peut aussi aller directement chez eux pour le vérifier » prévient Nicolas Ebb, agent de la DRM.