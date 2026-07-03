

Moorea : 8,7 g d'ice saisis, 800 000 francs en liquide et quatre personnes interpellées

Tahiti, le 28 juillet 2026. Les gendarmes ont démantelé deux réseaux distincts de revente d'ice implantés à Moorea. Quatre personnes ont été interpellées lors d'une vaste opération judiciaire menée le lundi 20 juillet sur l'île sœur de Tahiti. Les deux principaux suspects ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement le 17 août prochain, tandis que les deux autres mis en cause et plusieurs consommateurs identifiés seront convoqués ultérieurement par la justice.



Il faut rembobiner au mois d'avril. Les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faa'a, appuyés par la Brigade territoriale autonome de Moorea et les unités de la compagnie des Îles du Vent, commencent à mener des investigations sur un trafic d'ice dans les secteurs de Paopao et de Papetoai.



D'après un communiqué publié ce mardi matin par la gendarmerie nationale, « les investigations ont progressivement permis de remonter les filières d'approvisionnement et d'identifier plusieurs personnes impliquées dans la revente d'ice ainsi que dans la mise en relation de consommateurs ».

Les gendarmes ont d'abord identifié un premier individu, soupçonné d'écouler de la méthamphétamine dans les secteurs de Paopao et de Papetoai. Selon les enquêteurs, sa concubine participait ponctuellement au trafic en prenant les commandes des consommateurs à l'aide de leurs téléphones respectifs.

Parallèlement, un second revendeur présumé a été identifié à Papetoai. Les investigations ont également mis en évidence le rôle d'un troisième homme, apparenté aux deux autres suspects, qui aurait servi à plusieurs reprises d'intermédiaire entre les vendeurs présumés et les consommateurs.

Enfin, une quatrième personne est soupçonnée d'avoir apporté son aide aux principaux organisateurs du trafic.



Lundi dernier, une opération judiciaire a été déclenchée à Moorea sous la direction du parquet de Papeete. Les militaires de l'antenne du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) de Papeete, du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Faa'a ainsi qu'une équipe cynophile ont procédé aux interpellations.

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue. Les perquisitions menées à leurs domiciles ont permis la saisie de 8,7 grammes de méthamphétamine, de 800 000 francs en grosses coupures, de deux scooters ainsi que d'une balance de précision susceptible d'avoir servi au conditionnement de la drogue.



À l'issue des gardes à vue, les deux principaux mis en cause ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement, fixé au 17 août 2026. Les deux autres suspects seront convoqués dans le cadre d'une COPJ collégiale le 29 juin 2027, tandis que les consommateurs identifiés au cours de l'enquête feront l'objet de compositions pénales le 18 novembre 2026.

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 28 Juillet 2026 à 10:15 | Lu 321 fois



