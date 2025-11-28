

Mondial-2026: groupes piégeux pour l'Argentine et la France

Tahiti le 5 décembre 2025. L'Argentine et la France ont hérité de groupes piégeux au contraire de l'Espagne et de l'Angleterre, mieux loties par le tirage au sort du Mondial-2026 effectué vendredi à Washington.



Le tirage au sort a livré les 12 groupes de quatre et les affiches du premier tour, mais il faudra patienter jusqu'à samedi pour découvrir les horaires des rencontres.



L'Argentine de Lionel Messi, vainqueure en 2022 au Qatar, devra se méfier d'un groupe J où l'attendent l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie, qui se prépare à la première Coupe du monde de son histoire.



Les Bleus de Didier Deschamps, dans le groupe I, n'ont clairement pas été gâtés, puisqu'ils ferrailleront contre le Sénégal, qui leur avait joué à un mauvais tour en ouverture du Mondial 2002 (1-0), la Norvège d'Erling Haaland - rival de Kylian Mbappé et tout aussi performant en ce début de saison - et un vainqueur des barrages intercontinentaux (Surinam, Irak ou Bolivie).



L'Espagne, autre grande favorite après avoir remporté l'Euro-2024, a pour sa part vécu un tirage plus tranquille avec l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert, lui aussi novice (groupe H). Quant à l'Angleterre, qui vient compléter le carré d'équipes qui ne peuvent pas s'affronter avant les demi-finales sous réserve de finir premières de leurs groupes, elle a hérité de la Croatie, qui l'avait éliminée en demi-finale du Mondial-2018 en Russie, de Panama et du Ghana (groupe L).



Parmi les autres poids lourds, l'Allemagne dans le groupe E affrontera l'Equateur, la Côte d'Ivoire et le minuscule Curaçao, qui n'a jamais encore évolué à ce niveau. Le Portugal (groupe K) est avec un autre débutant, l'Ouzbékistan, ainsi qu'avec la Colombie et l'autre vainqueur des barrages intercontinentaux. Le Brésil, cornaqué par l'Italien Carlo Ancelotti, aura le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, pour adversaire à ne pas mésestimer, ainsi que l'Ecosse et Haïti.



Les pays organisateurs, eux, ont été gâtés. Le Mexique (groupe A), qui jouera le match d'ouverture de la compétition contre l'Afrique du Sud le 11 juin dans l'emblématique stade Azteca de Mexico, rencontrera aussi la Corée du Sud et un vainqeur des barrages européens.



Les Etats-Unis se frotteront à l'Australie, au Paraguay et à un barragiste européen. Ce groupe D est l'un des plus abordables du Mondial.



Autre curiosité de ce tirage, l'Iran, ennemi déclaré des Etats-Unis avec lesquels les relations diplomatiques sont rompues depuis 1980, va bel et bien jouer sur le sol américain, sur la côte Ouest (contre la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G).

