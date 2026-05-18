

Mondial-2026: C'est parti à Mexico

Tahiti le 11 juin 2026. La "fiesta del futbol" a commencé à Mexico: après une cérémonie tout en couleur et en musique, le coup d'envoi tant attendu du Mondial-2026 a été donné jeudi pour le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud.



"Mexico, c'est maintenant !" A 13h06 locales (21h06 à Paris) avec un peu de retard sur l'horaire prévu, l'arbitre brésilien Wilton Sampaio a sifflé le début du premier des 104 matches de cette Coupe du monde hors norme, disputée à 48 équipes et dans trois pays différents (Etats-Unis, Mexique, Canada). Une affiche en forme de remake du match d'ouverture du Mondial-2010, que les aficionados du ballon rond espèrent spectaculaire, histoire de lancer sous les meilleurs auspices ce tournoi déjà bien tourmenté.



Les quelque 80.000 spectateurs du stade Azteca n'ont pas tardé à vibrer puisqu'à la 9e minute, l'attaquant mexicain Julian Quinones a inscrit le premier but de la compétition.



L'enceinte mexicaine, qui accueille son troisième match d'ouverture après 1970 et 1986 - un record -, avait d'abord été le théâtre d'un spectacle musical d'une vingtaine de minutes avec, en vedette la pop-star colombienne Shakira qui a interprété "Dai Dai", une chanson créée pour l'occasion, accompagnée par le roi négiran de l'afrobeat Burna Boy, au milieu de dizaines de danseuses et danseurs.



Le ténor italien Andrea Bocelli a ensuite interprété l'hymne national du Mondial, intitulé "DNA", mélange d'opéra et de musique électronique produit par le DJ français David Guetta. Sur quoi est apparue le trophée de la Coupe du monde, présenté par Gianni Infantino et l'actrice mexicaine Salma Hayek sous les vivats du public.



Avant ces festivités, sous un ciel d'abord ensoleillé qui a fait place aux nuages, quelques incidents se sont produits dans la capitale mexicaine. Des milliers de supporters ont tenté d'accéder à la fan zone installée sur la place du Zocalo, créant d'importantes bousculades.



Depuis plusieurs jours, s'est exprimée dans les rues une grogne sociale faisant craindre des perturbations. Au moment du coup d'envoi du premier match, des heurts se sont produits entre plusieurs dizaines de manifestants et les forces de l'ordre à l'extérieur du stade, rapporte un journaliste de l'AFP.



Cette journée inaugurale 100% mexicaine offrira une deuxième rencontre en soirée à Guadalajara, entre la Corée du Sud et la République tchèque, avant que le curseur ne se déplace vendredi 4.000 km plus au nord-est, à Toronto pour Canada-Bosnie, puis 3.500 km plus au sud-ouest à Los Angeles pour Etats-Unis-Paraguay.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Juin 2026 à 10:45 | Lu 214 fois



