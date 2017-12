"Mon homme n'est plus", l'émouvant communiqué de Laeticia Hallyday

PAPEETE, le 6 décembre 2017- L'épouse du chanteur a annoncé la mort de son mari dans un communiqué transmis à l'AFP dans la nuit de mardi à mercredi. «J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. (...) Mon amour, je t'aime tant», écrit-elle.



Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l’âge de 74 ans, des suites d’un cancer du poumon. Voici le communiqué rédigé par son épouse Laeticia, adressé à l’AFP:



«Johnny Hallyday est parti. Jean-Philippe Smet est décédé dans la nuit du 5 décembre 2017. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c’est bien cela. Mon homme n’est plus.

Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. Jusqu’au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le coeur battant si fort dans un corps de rocker qui aura vécu toute une vie sans concession pour la scène, pour son public, pour ceux qui l’adulent et ceux qui l’aiment.



Mon homme n’est plus. Le papa de nos deux petites filles, Jade et Joy, est parti. Le papa de Laura et David a fermé ses yeux. Ses yeux bleus qui illumineront encore et encore notre maison, et nos âmes.