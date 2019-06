Moetai Brotherson en mission parlementaire dans les îles

PAPEETE, 19 juin 2019 - Le député souverainiste Moetai Brotherson prépare une tournée dans les archipels à la rencontre des citoyens polynésiens. Des exposés et débats publics sur des thèmes institutionnels seront organisés pour "informer le peuple polynésien".



Une quarantaine de réunions publiques sont programmées pour la tournée parlementaire qu'organise le député souverainiste Moetai Brotherson, en plusieurs périodes réparties sur les six prochains mois. Au menu de ces rassemblements, des exposés voulus pédagogiques sur des thèmes tels que "la Constitution française", "le statut d'autonomie de la Polynésie française", "le Code général des collectivités territoriales" (CGCT), "les conventions internationales", etc.



Ce faisant, le député souverainiste prend son bâton de Parlementaire pour, annonce-t-il, "aborder la politique sous son angle noble" et "informer le peuple polynésien sur l'environnement institutionnel, juridique et réglementaire qui régit son environnement". Cette tournée, financée sur des crédits parlementaires, prévoit de s'achever début 2020, à quelques semaines du lancement du prochain scrutin communal ; mais Moetai Brotherson l'assure : elle n'est pas liée à cette élection, ni à quelque prosélytisme politique pour le compte du parti indépendantiste Tavini Huiraatira.



"Je ne suis pas là pour dire qui sera le candidat du Tavini aux prochaines municipales, ni si on fait alliance avec je ne sais qui… Faire une pré-campagne des municipales en allant parler de la Constitution… Non, c’est un déplacement parlementaire", assure-t-il. "Lors des réunions de ma campagne pour les législatives j’ai eu beaucoup de questions sur la Constitution, le statut… La plupart des gens n’ont pas forcément toute la connaissance sur ces domaines pour faire le distinguo, voir les passerelles, saisir comment tout ça s’articule… Les juristes baignent dedans depuis qu’ils sont petits, mais le commun des mortels, Papa’u et mama’u…"



Chaque réunion publique prendra la forme d’un exposé voulu pédagogique, suivi d’un débat citoyen. Un document de synthèse, reprenant l’essentiel des observations faites pas les auditeurs, sera adressé aux maires des communes d’accueil et aux administrés qui auront communiqué leur adresse e-mail.



Début 2020, ce document de synthèse sera enrichi d’observations recueillies auprès d’un "panel d’experts" avant d’être envoyé aux membres des institutions du Pays.



La caravane politique conduite par Moetai Brotherson débute ses réunions publiques dès dimanche aux les îles Sous-le-Vent. Le député sera tour à tour épaulé par ses attachés parlementaires, Steeve Chailloux et le juriste Tehaurii Taimana. Courant juillet, elle sera à Tikehau, Rangiroa et Fakarava aux Tuamotu. Une rencontre est prévue aux Marquises, à Nuku Hiva. Direction les Australes, ensuite : Rimatara, Tubuai, Rurutu, Raivavae. Les dernières réunions auront lieu à Hao, puis aux Gambier.