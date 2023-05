Moetai Brotherson : "Avant tout un sentiment de joie"

Qu'est-ce que vous ressentez après votre élection comme président de la Polynésie française ?



“C'est avant tout un sentiment de joie. Mais c'est aussi – même si j'en avais déjà conscience – un sentiment de responsabilité. Pendant les cinq prochaines années, on va faire des erreurs car nous sommes des êtres humains. Il faudra juste les admettre et en tirer des leçons. En tout cas mon engagement est total, comme le sera celui des ministres que j'ai choisis. Vous les découvrirez d'ailleurs lundi. J'espère avoir constitué la meilleure équipe possible.



Quelle va être la suite de la journée ?

“À 14 heures le président Fritch me fait l'amitié d'un passage de relai à la présidence. Je vais donc m'y rendre avec mon épouse. On va ensuite travailler sur les dossiers urgents qu'il va me révéler. J'en connais déjà certains mais il y en a surement d'autres.”



Vous parliez dans votre discours de respect avec l'État, des rendez-vous sont déjà prévus ?



“Nous avons déjà ce dimanche une visioconférence de travail avec Paris. Il y aura ensuite un déplacement en métropole dans le courant du mois de juin. Ce sera certainement la semaine du 5 juin. On devra examiner tout ce qui est en suspens et tout ce qui doit être révisé. Mais il s'agira avant tout de discuter, avec l'État, des dossiers en cours mais également de la suite.”