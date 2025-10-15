

Miss Tahiti en tournée à Paris avant Miss France

Tahiti, le 5 novembre 2025 - Lors d’une démonstration du podcast Mon Horizon installé pour un soir à la Délégation de la Polynésie française, Hinaupoko Devèze a fait une apparition saluée par un public plus qu’agréablement surpris. L’étape parisienne de notre miss est déjà dense, avant de s’envoler pour Fort-de-France ce dimanche.





Installée dans les locaux de la Délégation de la Polynésie française, transformés pour l’occasion, la petite équipe du podcast Mon Horizon créée par Hinano, Wallis et Abel avait convié un public très divers et majoritairement du Fenua. Le thème portait sur les rapports entre les ultramarins de l’Hexagone et leurs territoires d’origine. Un thème qui a convenu parfaitement à Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025, actuellement dans l’Hexagone avant de participer à l’élection de Miss France et qui a fait une apparition lors de la soirée. Cette dernière n’a pas hésité à commenter les différentes péripéties de sa vie entre les Marquises et sa famille en France et son accoutumance progressive à la métropole tout en n’oubliant pas ses îles.



La journée avait été longue avec notamment une visite aux députés à l’Assemblée nationale accompagnée par la présidente du comité Miss Tahiti, Leiana Faugerat. Suivie du petit tour habituel : accueil par la déléguée de la Polynésie, Sarah Teriitaumihau, et, deux étages au-dessus, la visite de remerciements à Jean-Marc Hastings, directeur France et Europe de la compagnie fidèle accompagnatrice des Miss Tahiti, Air Tahiti Nui.



Ce mercredi, Hinaupoko Devèze devait rencontrer à Vitry-sur-Seine des malades polynésiens en séjour à Paris, avant de rejoindre jeudi soir les 29 autres candidates à l’hôtel M’Social, boulevard Haussmann. Le rythme s’accélèrera encore car vendredi, elle fera face à la presse au siège de TF1, lors de la présentation des candidates à l’élection de Miss France, ainsi que du programme de la soirée du 6 décembre prochain. Notre Miss est en forme et très en beauté avant le départ dimanche pour la Martinique. Même pas peur !

Rédigé par Philippe Binet le Mercredi 5 Novembre 2025 à 15:37 | Lu 423 fois



