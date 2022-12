Miss Tahiti éliminée aux portes de la demi-finale de Miss France

Tahiti, le 17 décembre 2022 - Lors de l’élection de Miss France 2023, Miss Tahiti 2022, Herenui Tuheiava, a malheureusement été éliminée en présélection. Elle quitte la compétition aux portes de la demi-finale. C’est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, qui a été couronnée Miss France 2023.



Après l’élection de Miss Tahiti, c’était enfin l’heure de celle de Miss France, samedi matin (samedi soir en métropole) pour Herenui Tuheiava. Sous les regards du jury présidé par Francis Huster et composé entre autres du chanteur Kendji Girac, du comédien Arnaud Ducret, de l’humoriste Camille Lellouche et de la judokate Clarisse Agbegnenou, elle a tout donné pour représenter au mieux la Polynésie. Lors des traditionnels portraits des candidates diffusés en ouverture de show, la Tahitienne n’a pas hésité à évoquer ses passions comme “le yoga” et sa volonté de devenir, avec cette élection, “l’ambassadrice de la jeunesse polynésienne”. “Si tu as des rêves, ose les réaliser, car quoi qu’il advienne, le chemin sera édifiant”, avait-elle continué.



L’univers de Poudlard pour débuter



Après que le premier groupe de miss a enflammé le plateau sur le thème d’Elton John, le deuxième groupe, dans lequel figurait Miss Tahiti, a défilé sur celui d’Harry Potter. C’est vêtue d’un costume inspiré de celui des élèves de la célèbre école de sorciers qu’Herenui et les autres miss de son groupe - Guyane, Languedoc, Roussillon, Picardie, Provence, Corse, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Nord-Pas-de-Calais - ont fait le show.



Le deuxième passage d’Herenui devant les membres du jury aura été celui des costumes régionaux, où elle a enfilé un magnifique et traditionnel habit blanc. Enfin, lors de son dernier passage, elle a défilé avec une tenue inspirée de la thématique d’Amélie Poulain.



La fatale présélection en Guadeloupe



En Guadeloupe, lors de leur voyage de préparation à la cérémonie, 15 candidates avaient été directement éliminées, sans le savoir. Ainsi, la sélection était basée sur plusieurs critères comme le savoir-vivre ou le test de culture générale. Malheureusement, le nom d’Herenui n’a pas été appelé par Jean-Pierre Foucault. Miss Tahiti s’arrête donc aux portes de la demi-finale et ne marchera pas dans les pas de Vaimalama Chaves, couronnée en 2019.



C’est Indira Ampiot qui, au bout d’une soirée pleine de suspense, a été élue Miss France 2023. Elle succède donc à la Francilienne Diane Leyre en devançant Agathe Cauet (Nord-Pas-de-Calais) et Marion Navarro (Franche-Comté).