

Miss Tahiti 2026 : Portrait de la candidate N°2, Keanavai Ie

Tahiti le 11 mai 2026. Keanavai Ie, Etudiante en deuxième année de BTS GPME (Gestion des petites et moyennes entreprises), Miss Arue 2025 – 20 ans - 1,68m. Langues pratiquées : le français et l’anglais.





Raconte-nous qui tu es et comment tu souhaites te mettre en avant pour cette élection ?

"Je m'appelle Ie Keanavai, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Pour cette élection, je souhaite me présenter telle que je suis, avec simplicité et sincérité, en montrant mon quotidien et les personnes importantes qui m'entourent. J'aimerais que mon parcours et ma personnalité puissent parler à d'autres et leur permettre de se reconnaître en moi durant cette aventure Miss Tahiti 2026."



Quels sont tes centres d'intérêt ?

"Mes centres d'intérêt sont le 'Ori Tahiti et le volley-ball. Ce sont deux disciplines que j'ai pratiquées plus jeune et auxquelles je reste très attachée aujourd'hui."



Quelle est ta devise ?

"Oser être soi, c'est déjà gagner."



Une qualité que tu souhaites mettre en avant

"Mon sourire, car on me dit souvent qu'il est communicatif et qu'il apporte de la joie autour de moi."



Quels sont tes goûts musicaux ?

"J'ai des goûts musicaux variés, notamment la pop, la country ainsi que la musique locale. Selon mon humeur, j'aime écouter des sons dynamiques pour me motiver ou des musiques plus douces pour me détendre. La musique occupe une place importante dans mon quotidien et m'accompagne dans différents moments de ma vie."



Pratiques-tu un art ? Lequel ?

"Oui, le chant est pour moi un véritable moyen d'expression. Les chansons que j'écoute peuvent souvent faire écho à des moments de ma vie. Quand une musique me parle, je ressens le besoin de la chanter pour m'exprimer pleinement."



As-tu déjà voyagé ? Quels pays/île as-tu préféré et pourquoi ?

"Oui, j'ai déjà eu la chance de voyager en Irlande, à Dublin, ainsi qu'en Espagne, à Barcelone. Entre ces deux destinations, j'ai particulièrement préféré l'Espagne pour la beauté de ses paysages, sa gastronomie et ses magnifiques plages. Ce sont des lieux qui m'ont vraiment marquée et qui m'ont laissé de très beaux souvenirs."



Quelle est ta fleur préférée, pourquoi ?

"La Taina, car je la trouve très belle et elle dégage un parfum agréable."



Cuisines-tu ? Quel plat est celui que tu réussis le mieux ?

"Oui, je cuisine, et le plat que je réussis le mieux est un plat de lentilles. C'est une recette simple, mais que j'aime préparer et partager avec les autres."



Quel est ton film culte, pourquoi ?

"Fast and Furious, car c'est une saga qui allie aventure, esprit de famille et protection. J'aime les valeurs qu'elle transmet, notamment la solidarité et l'importance des liens entre les personnes."



Quelle est ta série préférée, pourquoi ?

"Bridgerton, car c'est une série où l'on suit plusieurs personnages et leurs vécus. J'aime la manière dont leurs histoires se croisent et évoluent au fil des épisodes. Il y a aussi ce côté "gossip", où tout ce qui se passe est raconté et partagé à travers des chroniques, ce qui rend la série encore plus captivante."



Quel est ton animal totem, pourquoi ?

"Le cent-pieds. Dans ma culture, le taura, c'est l'animal protecteur qui se transmet de mère en fille. Comme celui de ma maman est le cent-pieds, je pense qu'il veille aussi sur moi. Chaque fois qu'il s'approche, il ne me fait jamais de mal, et j'y vois une forme de protection."



Quelle Miss Tahiti t'a marquée le plus, pour quelles raisons ?

"La Miss Tahiti qui m'a le plus marquée est Hinarere Taputu. En regardant son élection, j'ai été fascinée, comme transportée par sa présence. Son passage en tenue végétale m'a particulièrement marquée: sa robe était magnifique, et elle avait, à mes yeux, l'allure d'une véritable princesse."



Quelles sont les raisons de ton inscription à l'élection de Miss Tahiti 2026 ?

"Je me suis inscrite dans la continuité de mon expérience à Miss Arue. J'avais envie de poursuivre cette aventure, de partager de beaux moments avec les autres candidates et, bien sûr, de tenter ma chance pour décrocher un titre."



Pour toi, que représente Miss Tahiti ?

Pour moi, Miss Tahiti représente bien plus qu'un concours. C'est une expérience humaine que toute femme peut tenter. Elle incarne aussi une voix qui, par sa grâce et son dévouement, utilise son titre pour mener des actions qui lui tiennent à cœur."



Quels sont tes atouts pour remporter le titre ?

"Ma résilience, ma détermination et mon sourire. Je suis une personne qui va toujours au bout de ce qu'elle entreprend et qui, malgré les obstacles, se relève et avance avec le sourire."



Quel est le fait d'actualité internationale qui a retenu ton attention ces 6 derniers mois ? Pour quelle(s) raison(s) ?

"La situation des conflits dans le monde, notamment en Ukraine et au MoyenOrient. Cela m'a profondément marquée en raison des conséquences humaines qu'ils entraînent, avec des populations civiles touchées, des familles déplacées et des répercussions importantes à l'échelle mondiale."



Que penses-tu de l'actualité polynésienne cette année ?

"Je pense que l'actualité polynésienne cette année est marquée par une grande diversité de sujets relayés par nos médias. En ce moment, l'attention se porte particulièrement sur les accidents, les affaires liées aux substances illégales et les questions politiques."

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le Lundi 11 Mai 2026 à 14:41 | Lu 287 fois



