

Miss Tahiti 2026 : Portrait de la candidate N°1, Orama Mollimard

Tahiti le 26 avril 2026. Orama Mollimard, candidate n°1, Guide culinaire 30 ans - 1,64 m. Langues pratiquées : le français et l’anglais.





Raconte-nous qui tu es et comment tu souhaites te mettre en avant pour cette élection ?

"Résiliente, audacieuse, déterminée et engagée je suis une femme d’action toujours en mouvement. Toujours à la poursuite de mes nombreux rêves et projets. De nature passionnée, créative, optimiste et très fleur bleue, je choisis de voir la vie en rose et de la romancer en permanence. J’aime apprendre, continuer d’évoluer et de me challenger pour atteindre mon plein potentiel. Aujourd’hui, mon quotidien se dessine autour de ma vie d’entrepreneure et de guide culinaire, de ma vie artistique marquée par la danse et de ma vie personnelle remplie de moments précieux avec mes proches et avec moi-même. Pour cette élection, je veux me mettre en avant telle que je suis : entière, sincère, ancrée, riche d’expériences et profondément heureuse et reconnaissante de chaque instant que cette aventure d’une vie m’offre."



Quels sont tes centres d’intérêt ?

"La danse. Les voyages. La cuisine, les nouvelles adresses à goûter et à partager. Le journaling et l’écriture. Les travaux manuels. Le développement personnel et tout ce qui touche à la self-care et le fait de prendre soin de soi de manière générale."



Quelle est ta devise ?

“Si son flores, florecerán“ : Tout fleurit quand le moment est venu. Chaque chose en sa saison. Certaines floraisons demandent du temps, du silence, de la patience, plus ou moins d’eau, plus ou moins de soleil. Ce n’est pas un retard, c’est une préparation. Tout ce qui doit fleurir finira par éclore, au moment le plus parfait."



Une qualité que tu souhaites mettre en avant

"J’ai la chance de porter une énergie solaire qui me permet de m’investir pleinement dans tout ce qui me tient à cœur. Comme si mes réserves d’énergie devenaient infinies dès que quelque chose m’anime vraiment. Cela me permet de mener plusieurs projets de front, de jongler entre les idées et les actions, et de donner vie à ce qui n’existe encore que dans l’imagination."



Quels sont tes goûts musicaux ?

"Spotify l’a dit pour moi : “Mes goûts ne peuvent être définis” 285 genres écoutés en 2025 ; j’en reste estomaquée. La pop que je chante à pleins poumons, les anciens classiques que je savoure, le piano et l’instrumental qui bercent mes matinées d’écriture, les sons de nos îles qui me ramènent à moi, et tout ce que j’explore encore pour nourrir ma danse. Je ne mets pas de la musique : je m’y installe, m’y perds, me laisse emporter."



Pratiques-tu un art ? Lequel ?

"Je danse depuis l’âge de 3 ans. Un art qui m’est cher car il m’a suivie toute ma vie et continue de m’accompagner à chaque étape. Aujourd’hui, la danse contemporaine est mon medium de prédilection : c’est là que je me reconnecte, que je me surpasse, que je m’explore en tant que femme et en tant qu’artiste. Ma danse d’aujourd’hui est nourrie par toutes les pratiques que j’ai traversées : le classique, le jazz, le hip-hop, le ’ori Tahiti, le rock tahitien, la salsa, la bachata. Chaque discipline a déposé une empreinte indélébile sur mon univers artistique."



As-tu déjà voyagé ? Quels pays/île as-tu préféré et pourquoi ?

"Oui ! Les voyages me font vibrer. Ils me remplissent, m’inspirent, me permettent d’explorer et de m’explorer, de découvrir et de me redécouvrir. Parmi mes coups de cœur : Huahine, mon île sourire. Rangiroa, mon atoll de rêve. La Laponie, pour ce Noël en blanc que je n’oublierai jamais : lacs gelés, chiens de traîneau, aurores boréales. La Tasmanie, pour la richesse de ses paysages, sa biodiversité et cet amour du local et du fait maison qui m’a profondément marquée. L’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, quand la nature ne cesse de vous couper le souffle. Et le Japon pour cette harmonie précieuse entre tradition, culture et modernité."



Quelle est ta fleur préférée, pourquoi ?

"La tiare Taina. Suave, enivrante, fragile et majestueuse. Elle rime pour moi avec le mois de décembre. Son parfum me fait chavirer à chaque fois, apportant avec lui cette touche de magie d’un Noël blanc à la polynésienne. Ce que je savoure aussi en elle, c’est qu’elle ne fleurit pas toute l’année. Elle nous rappelle que la nature, et nous avec elle, fonctionnons par saisons. Que les plus belles floraisons sont parfois celles qu’on sait attendre. C’est peut-être ça, sa vraie magie."



Cuisines-tu ? Quel plat est celui que tu réussis le mieux ?

"Quand j’ai le temps, j’adore ça oui ! Ce qui m’éclate vraiment, ce sont les brunchs débordant de gourmandise. AU MENU : Avocado toast burrata, tomates confites et jambon cru. Banana pancakes nappés d’un coulis de chocolat noir et d’éclats de noisettes. French toast fourré chocolat-banane sous son caramel beurre salé maison. Bagel fromage frais et thon fumé, toppé de mangue et passion. Et une salade de fruits de saison pour une mini touche de légèreté & de fraîcheur."



Quel est ton film culte, pourquoi ?

"Love Actually, mon immanquable film de Noël. Un kitsch assumé, chaleureux & attachant. La magie de Noël, la poésie des retrouvailles et des au revoirs des aéroports, les histoires d’amour improbables & les liens invisibles entre des vies qui se frôlent, se croisent et s’entremêlent."



Quelle est ta série préférée, pourquoi ?

"Je regarde des séries selon mes humeurs et mes saisons, comme tout le reste dans ma vie. Les dernières en date : Bridgerton & Emily in Paris. De la bonne humeur, de la légèreté, du mystère, du girly coloré, de la mode et de la romance."



Quel est ton animal totem, pourquoi ?

"Le papillon : symbole de transformation et de résilience. Il prend le temps de se construire dans sa chrysalide, de se recentrer, de guérir. Et quand il déploie ses ailes au plus fort de leur potentiel, c’est pour moi l’image même de l’évolution et de la liberté. Ce que j’aime profondément en lui : cette danse entre intuition, volonté et confiance. Il sait où il va, il choisit sa direction, mais il sait aussi parfois laisser le vent l’emporter."



Quelle Miss Tahiti t’a marquée le plus, pour quelles raisons ?

"Hinatea Boosie, Miss Tahiti 2008. Une beauté qui m’avait marquée par sa douceur, son élégance naturelle, si solaire et si simple à la fois. Aujourd’hui encore, elle porte le même cœur et les mêmes valeurs. C’est une femme que je continue d’admirer profondément : pour son humanité, son talent, sa créativité, son audace, son esprit visionnaire, et sa volonté de célébrer et faire rayonner notre culture et notre identité polynésienne, ici comme à l’international."



Quelles sont les raisons de ton inscription à l’élection de Miss Tahiti 2026 ?

"L’aventure Miss Tahiti 2026 est une voie qui m’a appelée. Une graine qui est devenue un rêve de jeune femme, nourrie par l’envie de partager qui je suis, de partager ma vision et tout ce qui me tient à coeur à plus grande envergure."



Pour toi, que représente Miss Tahiti ?

"Miss Tahiti est bien plus qu’un symbole de beauté et d’élégance. Miss Tahiti est une ambassadrice. Elle est un maillon précieux de la transmission de notre héritage culturel, évoluant entre traditions et modernité. Elle incarne des valeurs d’intégrité, de respect et de bienveillance, non pas comme une image, mais comme une conviction profonde. Elle porte la responsabilité d’être un modèle, le pouvoir d’inspirer et de marquer une différence. Forte de ses racines polynésiennes, elle incarne une beauté authentique et sincère. Elle crée des liens : entre les gens, entre les générations, entre des causes qui méritent d’être vues et des consciences prêtes à s’éveiller. Miss Tahiti, c’est une femme qui illumine ce qu’elle touche."



Quels sont tes atouts pour remporter le titre ?

"Ce que j’apporte à ce titre, c’est une jeune femme ancrée. Mes 30 ans sont porteurs d’expériences, de mille et une saisons vécues, de chutes et de reconstructions qui m’ont forgée. Mon parcours m’a appris à m’adapter, à réagir, à façonner mon propre chemin, à prendre des initiatives sans attendre la permission d’exister. Je ne prends pas part à cette aventure pour découvrir qui je suis. Je sais qui je suis. J’embarque pour me mettre au service de quelque chose de plus grand."



Quel est le fait d’actualité internationale qui a retenu ton attention ces 6 derniers mois ? Pour quelle(s) raison(s) ?

"La loi australienne interdisant les réseaux sociaux aux moins de 16 ans a particulièrement retenu mon attention. Une première mondiale qui ouvre un débat essentiel : comment accompagner et protéger nos enfants dans un monde numérique qui évolue à toute vitesse ?"



Que penses-tu de l’actualité polynésienne cette année ?

"L’actualité polynésienne de 2026 ? Elle sera, comme chaque année, illuminée par l’aventure Miss Tahiti. Dix jeunes femmes, dix couleurs, dix lumières uniques, dix histoires à découvrir. Je compte bien les suivre de très près cette année, et j’espère que vous aussi (:



Vote par SMS 7797

Envoyer : MISSTAHITI (espace) 1

Coût du SMS : 129 F TTC

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 26 Avril 2026 à 14:41 | Lu 201 fois



