

Miss France 2026 multiplie les bains de foule

Paris, le 15 janvier 20226 - Depuis son triomphe à Amiens, Hinaupoko Devèze est sans cesse en déplacement, dans l’Hexagone et même jusqu’à Barcelone, pour rencontrer ses admirateurs et ses sponsors lors de séances de dédicace. Le lieu idéal ? Les grands centres commerciaux. Elle était mercredi dernier au centre Aushopping Grand Plaisir, dans les Yvelines.



Là, une file d’attente de près de cinquante mètres serpente dans une des allées du centre commercial et attend patiemment pour admirer notre Miss de plus près. Sur un petit podium et durant deux heures et demie, Hinaupoko Devèze, tout sourire, magnifique, accueille ce public qui semble flotter dans l’air tant il est admiratif de la reine de beauté. Séance de dédicace ? Pas du tout, Miss France ne signe pas de photo, mais il y en a une que l’on peut emporter en partant. Non, disons que c’est surtout une séance smartphone ! Et c’est sans se départir de son sourire que Hinaupoko voit poser ses fans à ses côtés – dont beaucoup d’enfants qu’elle comble de gentillesse. Le temps qu’un agent clique sur leur smartphone. Et hop : Au suivant !



Dans la foule, fleur à l’oreille, on distingue des Polynésiens venus féliciter leur compatriote. Maia Arakino lance un vibrant “Kaoha Nui !” déclenchant un immense enthousiasme côté Hinaupoko. Et ce ne sont alors qu’embrassades et rires avant le cliché : “Je suis des Tuamotu et de Moorea et cela fait une quinzaine d’années que je suis loin du Fenua. Et, de voir Miss Tahiti devenue Miss France, cela nous fait plaisir et nous rapproche de chez nous. Elle nous apporte la chaleur du Fenua avec le diadème !” dit-elle heureuse.



Imperturbable, Miss France 2026 gère la situation jusqu’au bout, sans la moindre fatigue apparente. Elle tire une rapide conclusion de cette opération “face au public”, un exercice auquel elle est rompue pour s’y exercer depuis le 28 juin dernier : “C’est très intense mais très sympathique, parce qu’il y a beaucoup de monde et j’ai passé un bon moment comme chaque fois que j’entre en séance de dédicace parce que là, les gens m’accueillent toujours avec un grand sourire.” Et ce n’est que le début de ses apparitions dans les nombreuses manifestations qui jalonneront son année de règne.

Rédigé par Ph. Binet le Jeudi 15 Janvier 2026 à 14:40 | Lu 487 fois



