

Miss France 2026: deux miss régionales destituées après des insultes

aris, France | AFP | mardi 09/12/2025 - Les miss régionales Miss Provence 2025 et Miss Aquitaine 2025 ont été destituées mardi par leurs comités respectifs après une vidéo postée samedi sur les réseaux sociaux dans laquelle elles tiennent des propos injurieux à l'égard des demi-finalistes du concours, a-t-on appris dans un communiqué.



Julie Zitouni et Aïnhoa Lahitete, qui ont participé samedi à l'élection de Miss France 2026, qualifient dans cette vidéo, tournée dans les loges de l'émission et depuis relayée sur internet, de "grosses putes" leurs douze concurrentes sélectionnées pour la demi-finale.



"Ces propos injurieux et cette attitude sont en totale contradiction avec les valeurs que nos comités s'efforcent de défendre", ont indiqué dans un communiqué commun les deux comités régionaux Provence et Aquitaine, rappelant que "le rôle d'une Miss régionale est d'être une ambassadrice de sa région, un visage de sérieux, de respect et de responsabilité".



Leur destitution a été décidée "avec le soutien de la société Miss France et de l'Amicale des Délégués Régionaux", ont-ils précisé.



"Nous tenons à souligner que Julie et Aïnhoa ont présenté des excuses publiques, ainsi qu'aux candidates concernées, et nous en prenons acte. Néanmoins, la gravité des propos tenus rend impossible le maintien de leur titre de Miss Provence 2025 et de Miss Aquitaine 2025", ont souligné Lydia Podossenoff et Eric Laurens, délégués régionaux Provence Côte d'Azur et Aquitaine.



Dans leur communiqué, ils condamnent par ailleurs "avec la même fermeté" le "déferlement de cyberviolence et de harcèlement dont Julie et Aïnhoa font l'objet depuis leur diffusion".



"Aucune faute ne justifie la haine, l'acharnement ou les menaces sur les réseaux sociaux", poursuivent-ils.



La miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, 23 ans, a été élue samedi soir Miss France 2026 parmi 30 prétendantes à la couronne.

le Mardi 9 Décembre 2025






