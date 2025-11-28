

Miss France 2026 : Hinaupoko Devèze, une victoire éblouissante grâce aux votes d’un public enthousiaste

Tahiti le 7 décembre 2025. Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025, a franchi samedi 6 décembre une à une les étapes qui l’ont menée jusqu’à son sacre tard dans la nuit à Amiens. Un show tout en strass et un public acquis à sa cause qui ont su faire de cette soirée un moment mémorable.

Sélectionnée dans les douze, puis les cinq dernières candidates à l’élection de Miss France, la tension n’est jamais retombée autour de Hinaupoko Devèze, samedi. “On a le cœur à 10 000 à l’heure”, exprimaient dans le public des membres de la famille de Miss Tahiti venus en grand nombre et habillés en rouge, sa couleur porte-bonheur. “Tu es stressé, Olivier ?”, lance dans un sourire la demi-sœur de Hinaupoko, Alice, à leur père assis quelques rangées plus bas.



Le point d’orgue de toute cette agitation a été atteint lorsque Hinaupoko s’est finalement retrouvée dans le duo final avec son amie Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie, juste avant la scène de liesse qui a suivi l’annonce de son sacre.

Cinq points du public Si les douze demi-finalistes avaient déjà été choisies par le jury quelques jours avant le prime, les votes du public ont, eux, bien fait pencher la balance ce samedi. Avec 24 points, dont douze attribués par le jury et autant du public, Hinaupoko Devèze s’est retrouvée en tête du classement dès la pré-sélection. Une position de leader qu’elle n’a plus lâchée. Pourtant, il y a bien un élément clé qui a fait basculer l’issue du concours.



Si la nouvelle Miss France vient de Tahiti et non de Nouvelle-Calédonie, c’est grâce à une règle bien spécifique qui veut qu’en cas d’égalité, le vote du public prime. Toutes deux ont en fait reçu le même nombre de points, neuf, à l’issue des votes. Mais grâce aux cinq points du public, contre quatre pour Juliette, la couronne est bien tahitienne en 2026.



“Elle a une belle prestance” Une surprise ? Pas vraiment si l’on en croit les pronostics qui la plaçaient favorite avec Miss Nord-Pas-de-Calais, finalement éliminée dès la première étape ; preuve en est que ces prédictions ne sont pas toujours fiables. Mais pour Hinaupoko, le compte y est. Et il faut dire que parmi les 4 000 spectateurs présents dans la salle à Amiens ce soir-là, ils étaient beaucoup à placer la Miss de 23 ans très haut dans le classement.



Emma et Sarah sont venues supporter Miss Lorraine, mais après la déception de n’avoir pas vu Camille L’Étang franchir le cap de la première sélection, pour elles, plus de doute, c’est Miss Tahiti qui va l’emporter. “Elle est très belle, très photogénique et elle a une belle prestance”, décrivent les deux jeunes femmes qui ont d’ailleurs envoyé leur vote par SMS en faveur du numéro 11, celui de Miss Tahiti, avant de résumer, “c’est une beauté naturelle”.



Un double voyage Confettis, fumée, pyrotechnie, ballons et décors sophistiqués ont sublimé un show qui a fait voyager toute la salle. “APT” de Rosé et Bruno Mars, “Dance The Night” de Dua Lipa mais aussi “Le temps de l’amour” de Françoise Hardy ou “Où sont les femmes” de Patrick Juvet... Les 30 Miss ont dansé des tableaux sur des airs modernes qu’elles connaissent bien comme sur des morceaux moins contemporains. Une aventure musicale aussi bien que géographique. Décollage imminent. Les candidates nous ont emmenés en voyage en Asie, en Égypte, et même dans leur avion le temps d’interpréter des hôtesses de l’air pour le tableau en maillot de bain.



Entre les danses ont été diffusés les portraits des 30 candidates mais aussi de courtes séquences sur leur séjour de préparation en Martinique et à Amiens, où Hinaupoko Devèze a notamment participé à un atelier de graffiti dans la ville. Une activité qui ne lui avait pas souri car elle avait été l’heureuse élue d’une bombe de peinture défaillante. Une mésaventure qui ne lui a pour autant rien coûté d’autre qu’une bonne partie de rigolade avec “ses copines” et un dessin un peu raté, avait-elle confié à Tahiti Infos.





Rédigé par Celia Hanriot-Colin le Dimanche 7 Décembre 2025 à 17:07 | Lu 213 fois



