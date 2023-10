Miri Tatarata déboutée

Tahiti, le 16 octobre 2023 – Le juge des référés a rejeté vendredi la requête en référé suspension déposée par l'ancienne directrice de l'environnement, Miri Tatarata, qui contestait son éviction.



Dans une ordonnance rendue le 13 octobre, le juge des référés a rejeté la requête en référé suspension déposée par Miri Tatarata, l'ancienne directrice de l'environnement. Cette dernière avait saisi la justice en lui demandant de prononcer la suspension de l'arrêté du 6 septembre dernier par lequel elle avait été démise de ses fonctions. Lors de l'audience devant le juge des référés, elle avait fait valoir par écrit qu'elle était victime d'une perte de revenus alors qu'elle avait plusieurs emprunts sur le dos et qu'elle avait des frais liés à une charge familiale.



Dans sa décision, le juge des référés rappelle qu'il résulte de l'instruction que “s'il a été mis fin à l'emploi fonctionnel de directrice de l'environnement” de la requérante, celle-ci, “actuellement en congés maladie”, est bénéficiaire “des indemnités journalières”. Elle “demeure fonctionnaire de la Polynésie française au grade, élevé, d'ingénieur en chef de 1recatégorie hors classe, et en ayant vocation à occuper tout poste vacant de cette catégorie”. Dans ces circonstances, le juge des référés analyse que Miri Tatarata “ne peut être regardée comme justifiant, en raison des motifs financiers invoqués”, l'urgence à obtenir la suspension de la décision qu'elle conteste.



Rappelons par ailleurs que Miri Tatarata demeure mise en examen dans deux affaires qui font actuellement l'objet d'une information judiciaire : la disparition de son ancien compagnon, Jean-Pascal Couraud, et le scandale écologique des bonbonnes toxiques.