Mira rejoint Tiare Tahiti en tête du championnat de Moorea

Moorea, le 1er novembre 2022 - Avec le leader Tiare Tahiti exempté, Mira profite de sa victoire sur Tiare Anani (5 buts à 0) pour rejoindre la formation de Maharepa (Tiare Tahiti) à la tête du classement général du championnat de Moorea. Tohiea conforte sa troisième place après avoir facilement battu Temanava (3 buts à 0). Dans le dernier match, Tiare Hinano et Tapuhute se sont quittés sur le score d'un but partout.



Pour le premier match de cette quatrième journée de la phase 1 du championnat de Moorea, Temanava (joueurs de Maatea en rouge) ont accueilli Tohiea (joueurs d’Afareaitu en blanc) samedi sur le stade de Maatea. Les premières minutes ont été équilibrées, que ce soit au niveau du jeu ou du nombre d’occasions de but entre les deux équipes. Vaitua Teraitua, après s’être pourtant présenté seul face au but adverse, a vu sa frappe effleurer le poteau gauche de Temanava (1re) tandis que Vaiharuru Tapotofarerani, l’attaquant des rouges, s’est loupé face au but de Tohiea en tentant de reprendre un centre de Johan Mihinoa (4e). Tohiea a toutefois pris le dessus sur son adversaire au fil des minutes et a logiquement ouvert le score à la 24e par Vaitua Teraitua. Ce dernier, bien lancé en profondeur par Warren Timau, a pris de vitesse la défense des rouges avant de tromper Vehiatua Hanere, le gardien de Temanava, avec plein de sang froid (1-0). Les joueurs d’Afareaitu ont ensuite poussé pour tuer le match avant la pause avec notamment André Teikihakaupoko qui a vu sa tête plongeante rater de peu le cadre adverse (26e) et Raihani Swapp, après une remontée solitaire, qui s’est fait intercepter au dernier moment par le gardien de Temanava (40e).



Au retour des vestiaires, la formation d’Afareaitu est passée à la vitesse supérieure en multipliant les offensives. Après les tentatives ratées de Rainui Nordman, une frappe lointaine (75e) ainsi qu’un duel manqué face au gardien des rouges (77e), André Teikihakaupoko a finalement doublé la mise pour Tohiea à la 82e minute. Ce dernier a profité d’une mauvaise appréciation du gardien de Temanava, qui tentait de réceptionner une balle aérienne, pour récupérer la balle et la pousser dans le but vide (2-0). Les blancs d’Afareaitu ont même alourdi le score en toute fin de match lorsque Raimana Vii, suite à une contre-attaque, a victorieusement repris un centre de la droite d’André Teikihakaupoko, pour porter la marque à 3 buts à 0. Cette victoire permet donc à Tohiea de se maintenir à la troisième place tout en restant à deux points du leader Tiare Tahiti. Alors que l’équipe de Maharepa (Tiare Tahiti) était exemptée ce week-end, c’était l’occasion pour Mira, dauphin de Tiare Tahiti avant cette quatrième journée, de rattraper son rival à la tête du classement. C’est chose faite puisque la formation de Papetoai a facilement battu Tiare Anani dimanche à Pihaena sur le score de 5 buts à 0.



Dans le dernier match de ce week-end, Tiare Hinano (joueurs de Pihaena en mauve) s'est déplacé dimanche à Maatea pour affronter Tapuhute (joueurs de Haapiti en blanc). Alors que les deux formations ont proposé dès les premières minutes un match intense et rythmé, ce sont les attaquants de Tapuhute, avec son redoutable quatuor offensif (Tauirarii Stergios, Kenji Teavae, Teraupoo Tepa et Tevahitua Tepa) qui se sont montrés les plus menaçants. Au bout d’un quart d’heure de jeu, James Dexter a profité d’un cafouillage pour perforer la défense de Tiare Hinano avant de frapper juste à côté du but adverse. Cinq minutes plus tard, Tauirarii Stergios, bien lancé par Teraupoo Tepa, s’est fait intercepter de justesse par Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano. Il a fallu ensuite un tacle rageur de Raihitu Wohler, le défenseur des mauves, devant le même Tauirarii Stergios pour empêcher Tapuhute de conclure une nouvelle combinaison (26e). C’est toutefois la formation de Pihaena qui était tout près d’ouvrir le score avant la demi-heure de jeu lorsque Albert Mairau, parti seul vers le but adverse, a dribblé Teraimoana Teraitua, le portier de Tapuhute, avant finalement de frapper à côté du but blanc. Ce même Albert Mairau a bénéficié peu de temps après d’un débordement, puis d’une passe en retrait de Gaiz Aroquiame avant finalement de frapper sur le poteau gauche du but de Tapuhute (33e). Très en jambes, Albert Mairau s’est encore présenté seul face au portier adverse avant la pause avant de perdre son duel.



Tiare Hinano a finalement réussi à ouvrir le score au retour des vestiaires grâce à un but chanceux d’Albert Mairau, qui a réussi à contrer un dégagement du portier de Tapuhute dans son propre but (1-0). Tapuhute a ensuite poussé pour égaliser tandis que Tiare Hinano en a profité pour lancer des dangereuses contre-attaques. La formation de Haapiti a finalement réussi à égaliser à 20 minutes du coup de sifflet final grâce à une frappe surpuissante de James Dexter qui a fait trembler les filets du but mauve (1-1). Malgré les dernières tentatives de Tauirarii Stergios pour Tapuhute et de Tiaihau Teihotaata pour Tiare Hinano, les deux formations se sont quittées sur ce résultat nul et logique au vu de la physionomie du match.