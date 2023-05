"Mini-vaccinodrome" samedi matin à Mathilde-Frébault

Tahiti, le 11 mai 2023 – La plateforme Covid organise un vaccinodrome, samedi matin, à l'institut Mathilde-Frébault, à Mama'o. Il accueillera le public de 8 heures à midi.



La plateforme Covid-19 de la direction de la santé organise un "mini-vaccinodrome", samedi matin, à l'institut Mathilde-Frébault, situé à Mama'o, à Papeete. Il accueillera le public uniquement en matinée, de 8 heures à midi. Plusieurs vaccins seront disponibles : Pfizer pédiatrique (5 à 11 ans), Pfizer original (12 ans et plus, en primo-injection et deuxième dose), Bivalent Pfizer (12 ans et plus, en dose de rappel uniquement), et Novavax (18 ans et plus, en primo-injection et deuxième dose).



Dans son dernier bulletin, le bureau de la veille sanitaire indiquait une "circulation persistante mais modérée" du virus et relevait 27 nouveaux cas confirmés pour la semaine du 1er au 7 mai, avec vingt cas en circulation à Tahiti. Si la dernière vague de Covid est en train de s'estomper, la vigilance reste toutefois de mise, notamment pour les personnes fragiles. La plateforme Covid-10 invite donc la population "à maintenir un schéma vaccinal à jour".