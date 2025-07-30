

Mineur tué par balle près d'Orléans: un jeune de 19 ans mis en examen

Rennes, France | AFP | dimanche 17/08/2025 - Un jeune homme de 19 ans a été mis en examen dimanche pour le meurtre d'un mineur de 16 ans, tué d'une balle en pleine rue à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans (Loiret), a-t-on appris auprès du parquet.



Le suspect, qui a reconnu avoir ouvert le feu, a dit qu'il avait consommé des stupéfiants au moment des faits et que "depuis quelque temps, il se sentait menacé", sans préciser par qui ni pour quoi, a indiqué à l'AFP Emmanuel Delorme, procureur de la République adjoint d'Orléans.



Condamné à plusieurs reprises, notamment pour trafic de stupéfiants, il n'avait aucun lien avec la victime qu'il ne connaissait pas, a ajouté M. Delorme.



Les policiers avaient été appelés vers 02h25 samedi pour un adolescent grièvement blessé par balle dans la rue. Malgré l'intervention des secours, il a succombé à ses blessures.



La victime, âgée de 16 ans, faisait partie d'un groupe de cinq mineurs qui étaient en train de commettre des vols à la roulotte dans des véhicules garés dans cette zone résidentielle. Ils n'avaient toutefois pas visé le véhicule du mis en examen.



Ce dernier a déclaré aux enquêteurs qu'il regardait la télévision chez lui lorsqu'un membre de sa famille l'a alerté sur "des jeunes qui traînent dans le quartier". Prenant peur car se sentant menacé, il serait alors sorti avec une arme, tirant un coup de feu en l'air.



"Ensuite, selon ses dires, il aurait tiré un seul coup de feu en direction des victimes, ce qui ne correspond pas pour l'instant aux éléments matériels puisqu'on a retrouvé au sol quatre étuis percutés", a relevé Emmanuel Delorme.



Les quatre autres victimes ont pu s'échapper et sont "très traumatisées".



Le suspect a été mis en examen dimanche après-midi pour meurtre, tentative de meurtre sur les autres mineurs et détention d'arme de catégorie B.

le Dimanche 17 Août 2025 à 22:40 | Lu 50 fois





