Minarii Galenon mènera sa liste sans Gaston Flosse à Papeete

Vous avez décidé de présenter votre propre liste d'ouverture à Papeete ?

"Je serai en tête de liste, avec des personnes de la société civile et bien sûr des personnes du Tavini Huiraatira ou des autres partis qui veulent nous rejoindre. C'est une élection communale."



Gaston Flosse évoquait en début de semaine une liste commune. Finalement, il n’y a pas eu d’entente là-dessus ?

"Non. Vous savez, il est du Tahoera’a Huiraatira. Je suis du Tavini. Nous avons eu beaucoup de divergences. C’est tout ce que je peux dire. J’ai donc décidé de mener ma liste toute seule aujourd’hui."



En cas de second tour, avez-vous évoqué la possibilité d’un rapprochement ?

"Pour le moment, non."



Sur quels axes allez-vous mener votre campagne sur Papeete ?

"Un plus grand intérêt porté aux administrés de Papeete. Ce sera un programme autour des thèmes « Papeete ville culturelle, Papeete ville d’ouverture, Papeete où il fait bon vivre ». Notre programme fait une place importante à la culture et à l’environnement."



Y a-t-il des noms de colistiers que vous pouvez nous donner ?

"Je tiens une réunion ce soir pour finaliser cette liste. Je peux vous citer Heinui Le Caill, Guillaume Colombani. Des anciens aussi comme Louis Maiotui, Amaronn Teriipaia, Gérard Raoulx, etc. Je dois encore discuter avec plusieurs personnes.

Une liste a déjà été préétablie. Je dois vérifier si tout le monde est en règle. On doit vérifier toutes les inscriptions sur la liste et tous les documents avant de vous annoncer la liste officiellement."