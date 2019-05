Mickaël Pouvin : "Hyper heureux que ma musique ait pu dépasser les frontières"

En plus de son tube Eternel qui a été largement diffusé sur les ondes des différentes radios du fenua, le chanteur de 28 ans a également participé en 2012 à la deuxième saison du télé-crochet The Voice. Il avait alors réussit à séduire lors des auditions à l'aveugle Garou et Florent Pagny grâce sa voix "sensible et précise". Il intègre ensuite l'équipe de ce dernier, et ira jusqu’aux lives.



"The Voice a été une très belle expérience qui m'a aidé en fait à avoir un peu plus confiance en moi", explique l'intéressé. "Ca a été également une belle vitrine et ça m'a donné une bonne visibilité et d'avoir un public. Et surtout j'ai pu bénéficier du soutien des Réunionnais. The Voice ça a été le déclic qui m'a permis de comprendre que je n'avais pas envie de poursuivre mes études, et que j'avais vraiment envie de me consacrer à la musique."



Quant aux deux concerts à venir l'artiste espère "partager un bon moment avec le public tahitien" qui lui a déjà témoigné toute son affection sur les réseaux sociaux. "Je vais leur présenter les chansons de mon album Eternel en espérant que ça plaise et que l'on puisse un bon moment de partage tous ensemble."



Rendez-vous donc ce jeudi soir au Pink Coconut.