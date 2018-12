Michel Bourez éliminé au quatrième tour de la Pipe Masters

Une onzième année sur le circuit pro

L'aventure s'arrête au quatrième round cette année pour Michel Bourez sur le spot de Pipeline à Hawaii, dernière étape du Championnat du monde de surf. Après avoir passé in extremis le premier et le troisième tour , le Tahitien a retrouvé ce lundi dans sa série du quatrième tour le Brésilien Gabriel Medina, leader au classement mondial, et l'Hawaiien Sebastian Zietz régional de l'étape. Des adversaires contre lesquels le Spartan n'a rien pu faire.En manque d'inspiration Michel Bourez n'a pu scorer que 6,57 points. Un total bien insuffisant face au 16,90 points de Gabriel Medina (avec une meilleure vague notée à 8,57 points) qui lui permet de remporter la série, et de se hisser en quarts de finale. De son côté Sébastian Zietz avec un score de 11,93 prend le deuxième ticketEn dépit de cette élimination prématurée, Michel Bourez qui occupe pour le moment la neuvième place du classement mondial, a d'ores et déjà assuré sa place sur le circuit professionnel pour la prochaine saison de surf. Pour rappel, seul les 22 meilleurs surfeurs mondiaux sont assurés de disputer le circuit professionnel. Le Tahitien enchaînera alors en 2019 sa onzième année sur le tour pro. Au cours de sa carrière le Tahitien a remporté trois étapes du tour mondial. A Margaret River et à Rio en 2014, et la Pipe Masters en 2016. En 2018 son meilleur résultat a été une deuxième place à Bali.