Surf Pro - Pipe Masters round 1 : Michel Bourez gagne in extremis

Michel Bourez se montre patient



C’est le Hawaiien Ezekiel Lau qui démarre fort dans cette série du round 1 en prenant une première vague tubulaire notée 5.83. Couplée à une deuxième vague notée 1.60, il prend la tête de la série avec 7.43 sur 20. Le Brésilien Ian Gouveia lui emboite le pas et s’offre un superbe « late take off » qui lui rapporte 3.83. Chaque série dure 30 minutes et Michel Bourez ne prendra rien dans les premières douze minutes.



Il s’élance finalement dans une section tubulaire back side dont il ne sortira malheureusement pas. Ian Gouveia se place en deuxième position grâce à une vague notée 3.00 alors qu’il ne reste que 12 minutes dans la série et que Michel Bourez ne totalise que 0.77 points. Michel s’élance enfin sur une bonne vague, cette fois-ci en front side, face à la vague.



Il place un premier roller radical, puis un deuxième et termine sa vague par un « snap » sur la lèvre de la vague. C’est le meilleur score de la série à ce stade, un 6.10 sur 10 qui lui permet de prendre la deuxième position avec un total de 6.87 contre 8.16 pour Ezekiel Lau. Il n’a besoin que de 2.06 pour remporter la série et éviter le round de repêchages. Et il a la priorité.