Mexique: au moins 18 morts dans un accident de car avec des migrants à bord

Mexico, Mexique | AFP | vendredi 03/08/2023 - Au moins 18 personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées dans l'accident d'un car transportant des Mexicains et des migrants qui a chuté dans un ravin dans l'ouest du Mexique, ont annoncé les autorités.



"Le nombre total de morts dans l'accident est de 18, dont 3 mineurs (...) et 15 adultes", a indiqué dans un rapport la Protection civile de l'Etat de Nayarit (nord-ouest), où s'est produit le drame.



L'accident est survenu vers 03H00 heure locale (10H00 GMT) à bord d'un car parti de Mexico et qui allait jusqu'à Tijuana (nord-ouest) à la frontière avec les Etats-Unis (2.750 km au total), a poursuivi la Protection civile.



La majorité des passagers étaient étrangers, "originaires de pays comme l'Inde, la République dominicaine, et du continent africain, entre autres", a précisé l'autorité, signalant que certains se dirigeaient vers Tijuana pour tenter "d'entrer aux Etats-Unis".



Le rapport explique que le chauffeur a dépassé la limite de vitesse autorisée et a perdu le contrôle du véhicule, qui a chuté dans un ravin d'environ 40 mètres de profondeur au bord d'une route près de Tepic, la capitale de l'Etat.



Le Mexique est un couloir par lequel passent des milliers de migrants en route vers sa frontière nord pour demander l'asile aux Etats-Unis ou tenter d'y entrer sans visa.



De nombreux migrants voyagent clandestinement, cachés et entassés et à l'intérieur de camions dans des conditions inhumaines, soumis aux mauvais traitements des passeurs.



En décembre 2021, 50 migrants avaient trouvé la mort dans l'accident d'un camion dans le Chiapas, dans le sud du Mexique. La plupart étaient originaires d'Amérique centrale (Guatemala, Honduras, Salvador).