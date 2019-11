Meurtre d'une journaliste maltaise: démission du chef de cabinet du Premier ministre

La Valette, Malte | AFP | mardi 26/11/2019 - Le chef de cabinet du Premier ministre maltais a annoncé sa démission mardi, des sources proches de l'enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana ayant indiqué qu'il avait été convoqué par la police pour être entendu sur cette affaire qui fait vaciller le pouvoir de l'archipel.



Le chef de cabinet Keith Schembri "a été convoqué par la police pour un interrogatoire après avoir été cité par l'homme d'affaires qui est actuellement incarcéré et est le principal suspect pour le meurtre de la journaliste", a indiqué une de ces sources à l'AFP.

"Je remercie Keith (Schembri) d'avoir pris cette décision et de son travail au fil des années", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre Joseph Muscat après l'annonce de la démission de son proche collaborateur. M. Muscat n'a toutefois pas envisagé sa propre démission pour l'instant.

"Je démissionnerais, à coûp sûr, s'il existait un lien quelconque entre le meurtre et moi", a-t-il ajouté.

"Mon rôle actuel est de m'assurer que le pays dispose d'une gouvernance stable. J'ai déjà dit que je n'ai pas l'intention de me représenter, mon rôle est de m'assurer que nous traversons cette période de turbulences de la meilleure façon possible", avait précédemment indiqué M. Muscat.

La famille de Daphne Caruana a, de son côté, salué la démission de M. Schembri dans un communiqué encourageant les autorités à le poursuivre "immédiatement pour ses activités criminelles de longue date et de grande envergure".

"Alors que les autorités se tournent enfin vers (Keith) Schembri, nous les exhortons à découvrir pourquoi le Premier ministre Joseph Muscat et Konrad Mizzi - ministre de l'Energie à l'époque des faits et actuel ministre du Tourisme - l'ont protégé pendant trois ans", a déclaré la famille.

"Le fait que Schembri, Mizzi et leurs protecteurs n'aient pas été poursuivis en justice a eu des conséquences fatales pour notre femme et notre mère", poursuivent les proches de Mme Caruana.

M. Schembri, qui est chef de cabinet du Premier ministre travailliste depuis 2013, a été mentionné dans l'enquête comme ayant des liens avec l'homme d'affaires Yorgen Fenech, arrêté la semaine passée et considéré par la famille de Daphne Caruana et certains médias comme le ou l'un des commanditaires de l'assassinat.

M. Muscat a annoncé lundi qu'un homme soupçonné d'être un intermédiaire dans l'assassinat de Daphné Caruana Galizia a obtenu l'immunité en échange de révélations sur ce qu'il sait de l'affaire.

Des sources proches de la police ont indiqué à l'AFP que le suspect, connu sous le nom de Melvin Theuma, un chauffeur de taxi et usurier, avait déjà fourni aux enquêteurs des "informations essentielles".

La justice s'attend à ce qu'il témoigne devant un magistrat pour répéter ce qu'il a dit à la police. Le but de l'immunité est d'établir "tous les faits" dont M. Theuma avait connaissance, selon M. Muscat.

L'assassinat en 2017, dans l'explosion de sa voiture piégée, de Mme Caruana Galizia, journaliste d'investigation décrite comme une "WikiLeaks à elle toute seule", avait suscité une vague d'indignation dans le petit archipel méditerranéen.

Mme Caruana Galizia avait notamment creusé la partie maltaise de l'enquête journalistique sur les Panama Papers. Elle avait découvert des documents attestant que des sociétés panaméennes appartenant au ministre de l'Energie de l'époque (actuel ministre du Tourisme) Konrad Mizzi et au chef de cabinet de M. Muscat avaient reçu plusieurs milliers d'euros par jour d'une société de Dubaï, 17 Black, pour des services non précisés.

Grâce à une série d'arrestations récentes, la magistrature a découvert que cette société appartenait à Yorgen Fenech, un magnat maltais de l'hôtellerie, l'énergie et l'automobile. Il a été intercepté mercredi dernier alors qu'il tentait de fuir Malte à bord de son yacht.