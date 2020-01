Metz: un homme radicalisé et brandissant un couteau blessé par la police

Strasbourg, France | AFP | dimanche 05/01/2020 - Deux jours après l'attaque meurtrière de Villejuif (Val-de-Marne), un homme fiché S pour radicalisation et connu pour des troubles psychologiques a été blessé dimanche à Metz par des policiers qui ont tiré sur lui alors qu'il les menaçait d'un couteau en criant "Allah Akbar".



"Il est blessé, son pronostic vital n'est pas engagé", a indiqué une source policière, précisant que l'équipe de policiers avait "été menacée" en arrivant sur place et avait dû faire usage d'une arme pour le neutraliser en le blessant à la cuisse.

Cet homme, né en 1989, "est connu pour sa radicalisation et ses troubles de la personnalité", a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Metz Christian Mercuri. Il est "fiché S" pour radicalisation, a-t-il précisé.

Peu après midi, dans le quartier populaire de Metz-Borny, dans l'est de la ville, cet "individu armé d'un couteau a pris à partie un équipage de police (...) en se dirigeant rapidement vers les policiers en criant +Allah Akbar+", a détaillé le procureur. Celui-ci "a pris attache avec le parquet antiterroriste (à Paris) pour une évaluation de l'affaire".

L'homme "a été placé en garde à vue en milieu hospitalier", a poursuivi le procureur. Aucune autre personne n'a été blessée.

L'enquête de flagrance "ouverte du chef de tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique" a été confiée à l'antenne de Metz de la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Strasbourg, toujours selon M. Mercuri.

- "Taille impressionnante"-

Selon les témoignages recueillis par un correspondant de l'AFP sur place, l'homme arrêté, connu dans le quartier pour être psychologiquement fragile, est sorti d'une épicerie et a marché dans la rue en brandissant un couteau, ce qui a amené des passants à appeler le "17 police secours".

Le couteau était "de taille impressionnante", selon une source proche du dossier.

L'intervention de la police a entraîné un attroupement dans la rue, certains jugeant que les agents auraient dû neutraliser l'homme "sans lui tirer dessus".

Le gérant de l'épicerie a lui affirmé que, dans son commerce, l'homme "n'avait pas été menaçant".

Cette interpellation intervient deux jours après une attaque à Villejuif, en région parisienne, qui a fait un mort et deux blessées.

Vendredi peu avant 14H00, un homme de 22 ans converti à l'islam et ancien étudiant brillant, atteint lui aussi de troubles psychiatriques, a frappé avec un couteau plusieurs personnes dans un parc de cette commune au sud de Paris, tout en criant constamment "Allah Akbar".

Il a touché mortellement au thorax un homme de 56 ans venu à la rescousse de sa femme de 47 ans, qui a été blessée au cou, puis a blessé au dos une femme de 30 ans qui faisait son jogging aux abords du parc, avant d'être abattu par la police.

Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête.