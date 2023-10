Métiers de la mer : “On recrute !”

Tahiti, le 18 octobre 2023 – La mairie de Arue organisait ce mercredi 18 octobre, au gymnase du complexe sportif Boris-Léontieff, son 14e forum de l'emploi, axé sur les métiers de la mer et de la sécurité. L'occasion pour les scolaires et les demandeurs d'emploi de se familiariser avec des secteurs en plein essor.



Qu'on se le dise : “Du travail, il y en a !” Encore faut-il savoir où chercher, ou tout bonnement être à la recherche d'un emploi. Selon l'institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), au premier trimestre 2022, parmi les 85 500 personnes recensées sans emploi, seulement 10 300 d'entre elles cherchent un travail. Et parmi les 75 200 personnes sans emploi et qui ne sont pas activement à la recherche d'une activité professionnelle rémunérée, 13 600 se disent pourtant disponibles et dans l'optique d'occuper un emploi. Des chiffres auxquels se rajoutent chaque année les nouveaux demandeurs d'emploi, fraîchement diplômés du baccalauréat ou des études supérieures. Un contexte ardu dans lequel la mairie de Arue s'inscrit pour proposer chaque année son forum des métiers, afin de faciliter le contact entre l'offre et la demande. Et pour cette 14e édition, la mairie a souhaité axer sur les secteurs de la mer et de la sécurité, actuellement en plein essor.



“Plus de 40 prestataires ont répondu à notre appel”, se réjouit la maire de Arue, Teura Iriti, au milieu d'un gymnase bondé. “Les retours sont très positifs. Que ce soit du côté des prestataires, mais également des écoles et des demandeurs d'emploi. On se rend compte que la mer est un secteur d'avenir, en tout cas à Arue on y croit.” Un forum des métiers de la mer et de la sécurité qui fait écho avec l'ouverture très prochainement du centre de formation maritime Ahutoru. Pour la maire, il s'agit d'une continuité : “Notre situation géographique s'y prête. Nous avons le motu de Arue où plusieurs activités nautiques sont présentes, nous avons un marché local approvisionné par nos pêcheurs, le centre Ahutoru qui ouvrira prochainement ses portes… C'est un secteur que nous soutenons fermement.”



Pour les prestataires, ce forum est une aubaine : “Dans notre activité de charter, on cherche toujours des skippers. C'est une denrée rare. À tel point que lorsqu'on en trouve, ils imposent souvent leurs conditions”, explique Hereiti Ma, de Herevai Charter. “Ce forum permet de dire également aux enfants qu'il y a du travail et surtout que toute la formation peut se faire ici. Plus besoin de partir à l'étranger. On peut très vite trouver du travail dans notre secteur d'activité, car les compétences s'acquièrent rapidement et facilement.” Difficile d'être plus clair. Réceptifs, certains élèves du collège de Arue s'y voient déjà : “Je préfère être sur un voilier à parcourir les îles que dans un bureau !” Effectivement, dit comme ça, ça donne envie.