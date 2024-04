Messmer fait son grand retour au Fenua

Tahiti, le 4 avril 2024 - Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, parmi lesquels deux spectacles à To’ata, “Intemporel” en novembre 2017 et “Hypersensoriel” en octobre 2018, Messmer revient avec un tout nouveau spectacle : “13Hz”.



Dans 13Hz, Messmer nous invite à entrer dans un univers mystérieux et hilarant où la frontière entre la réalité et l'illusion s'efface, pour diriger nos pensées vers des territoires inconnus. Il nous plonge au cœur de nos pensées les plus profondes avant de nous guider à travers un jeu subtil d'ondes cérébrales à 13 hertz. Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, c’est le recordman en hypnose collective avec 1 066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes !



Au total, Messmer comptabilise plus de 200 000 personnes hypnotisées en spectacle dans le monde au cours de sa carrière. Le fascinateur propose de nous entraîner vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension. Osez découvrir l'expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent.



Messmer est l’une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde. Il ne possède pas de don, mais maîtrise à la perfection le transfert d’énergie, l’hypnose, le magnétisme et bien d’autres techniques qui lui sont propres.



Depuis 2007, ses spectacles – “Fascinateur”, “Intemporel” et “Hypersensoriel” – remportent un franc succès. En parallèle, il coanime plusieurs émissions à succès, notamment “Stars sous hypnose” en France, avec Arthur sur TF1. Sur scène, Messmer est assisté par Bellair, son apprentie et compagne dans la vie.

Pratique

Billets en vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : + 100 francs/place achetée en ligne).

Fosse assise, chaise Or : 8 000 francs ; chaise cat. I : 7 500 francs

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 4 Avril 2024 à 19:23 | Lu 222 fois