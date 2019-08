Menace de grève dans six sociétés privées du bâtiment

PAPEETE, le 20 août 2019 - Des préavis de grève ont été déposés en fin de semaine dernière dans six sociétés privées du bâtiment, comme l'ont annoncé nos confrères de Radio 1. Les syndicalistes dénoncent notamment les plans sociaux prévus dans certaines sociétés.



Six sociétés en bâtiment sont menacées par un préavis de grève déposé, vendredi dernier, par l’intersyndicale (CSTP-FO, CSIP, Otahi et O Oe To Oe Rima) : Poly Goudronnage, JB Lecaill, Bernard Travaux Polynésie, Interoute, Fiumarella et JL Polynésie, toutes adhérentes à la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics (CSMGCTP).



Les syndicalistes dénoncent notamment les plans sociaux prévus dans trois de ces sociétés (JB Lecaill, JL Polynésie et Poly Goudronnage). En contrepartie, l’intersyndicale demande la mise en place d’une réduction de travail pour « éviter les licenciements économiques », le paiement des salaires qui tardent à arriver et le reclassement du personnel. Pour les autres sociétés, l'intersyndicale demande la mise en place d'une prime panier, l'augmentation des salaires à hauteur de 5 % ou le maintien du paiement des heures de nuit.



Si aucun accord n’est trouvé avant minuit, la grève deviendra effective demain, mercredi.