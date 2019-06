McDonald’s dément vouloir s'installer à Moorea

Dans ce contexte, l'entreprise déplore surtout le contenu injurieux et dénigrant des centaines de commentaires qui fleurissent contre son enseigne sur Facebook, depuis maintenant près d’un mois. On ne peut lire qu’ici et là quelques commentaires pour rappeler à tous l’ambiance hypocrite qui se dégage, selon leurs auteurs, de l'immense majorité des interventions : "Mdr ceux qui disent non, j’espère ne pas vous y voir."



"Je pense que c’est une rumeur qui a été diabolisée, estime jeudi John Toromona, après une petite enquête auprès des services administratifs de la commune. C'est vrai que l'on fait beaucoup d'efforts dans les écoles pour offrir un repas équilibré aux enfants. Si de l’autre côté, on nous installe un McDonald’s, je comprends que les gens trouvent ça contradictoire."



Comme pour de nombreux administrés de Moorea, l’information s’est assez vite frayée jusqu’au maire délégué d’Afareaitu. Mais, pour ce conseiller municipal de Moorea-Maiao, l’installation d’un restaurant de la chaîne de fast-food sur l’île sœur nécessiterait la création d’un bâtiment dédié, avec des équipements très particuliers pour l’assainissement et le traitement des déchets de production. Dans ce cas, la mairie aurait nécessairement été informée au préalable. Ne serait-ce que dans le cadre d'une demande d'autorisation. Quant à l’installation d’une antenne légère du fast-food, dans la future galerie marchande du Toa Moorea, à Teavaro, il reconnait que dans ce cas il s’agirait d’une entente commerciale convenue de gré à gré. La mairie ne serait alors pas forcément dans la boucle. Mais, il estime aussi que "ça n’aurait pas de sens".



Rumeur sans fondement ou réel projet à l’étude, une chose est sûre : à Moorea tout est en place pour faire barrage.