Maylis Mesnil, Meilleure apprentie de France 2022, en arts de la table

Tahiti, le 24 octobre 2022 – Après Kylie Teivao l'année dernière, la Polynésie française conserve la médaille d’or du concours du Meilleur apprenti de France en spécialité “Arts de la table”, remporté cette année par Mailys Mesnil. Cette étudiante du lycée hôtelier de Punaauia a décroché la médaille d'or, lundi dernier, à l’hôtel Le Meurice de Paris.



La Polynésie française remporte, pour la deuxième année consécutive, la médaille d’or de la spécialité “Arts de la table et du service” au concours du Meilleur apprenti de France (MAF). Alors que l’année dernière, le fenua participait pour la première fois à cette spécialité du concours MAF, la médaille d’or avait été décernée à Kylie Teivao. Cette année, une deuxième médaille d’or a été décrochée, ce lundi à l’hôtel Le Meurice de Paris, par Mailys Mesnil, une autre artiste de la table formée en BTS par le lycée hôtelier de Punaauia. D’après nos confrères de Polynésie La 1ère, elle a été sélectionnée avec la note de 17/20, en mai dernier, pour participer à cette 2e édition du MAF contre quatorze candidats. Mailys Mesnil a été coachée et accompagnée par Mélanie Natua Trabon, professeure certifiée en Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration.



Le concours d’excellence du MAF, organisé parallèlement à celui du Meilleur ouvrier de France (MOF), fait une sélection régionale avant de faire concourir les candidats à la compétition nationale dans leur catégorie. Il est destiné à des jeunes étudiants, de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, bac pro, BTS) dans des établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat d’apprentissage.

Selon la présentation de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, association organisatrice de ce concours, les meilleurs ouvriers de France s’engagent bénévolement à propulser des jeunes apprentis dans des perspectives de carrière valorisantes. “Accompagner les nouvelles générations tient à cœur aux Meilleurs ouvriers de France car elles constituent un réservoir potentiel de futurs MOF.”