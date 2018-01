Matahiarii Tauziet : Quand un collégien de Rangiroa devient lycéen au lycée militaire de Saint Cyr

Matahiarii est le deuxième jeune des Tuamotus à intégrer le prestigieux établissement militaire. L'idée d'intégrer cet établissement lui est venue en cinquième, lorsqu'un autre élève du collège intègre Saint Cyr. Le lycéen parle de son école à Matahiarii qui conquis décide que c'est ce qu'il veut faire. Si son admission a été rapide, l'adolescent n'a pas pu échapper aux doutes. En effet, des problèmes administratifs l'ont empêché de faire sa rentrée avec ses camarades de classe. Il a dû démarrer l'année au Lycée Gauguin faute de bourse et de réponse de l'internat. Interpellés par la mère du lycéen, le Vice-recteur et le haut-commissaire ont accéléré la procédure afin d'arranger le problème et lui permettre d'entrer au lycée de Saint Cyr le plus rapidement possible et d'obtenir une dérogation afin de bénéficier d'une bourse d'État.



L'adolescent est donc arrivé dans l'établissement un mois après ses camarades. "Le plus dur a été de rattraper les cours que j'avais ratés. Sans oublier que le niveau est vraiment beaucoup plus élevé. Je travaille vraiment dur, je me couche à minuit et je me lève tôt pour réviser." À la question est-il satisfait de ses notes, la réponse est claire. "Non. J'avais 17 de moyenne, j'aimerai retrouver cette moyenne. Pour l'instant je suis à 12. J'ai réussi à rattraper mon retard, mais je ne veux pas me contenter de ça."