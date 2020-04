Martinique: fin de cavale pour un meurtrier et trafiquant de drogue

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 07/04/2020 - Un multirécidiviste en fuite condamné dans plusieurs affaires criminelles, notamment la fusillade du "Touloulou" il y a six ans dans le sud de la Martinique, a été interpellé et placé en détention, a annoncé mardi le parquet de Fort-de-France.

L'homme âgé de 38 ans, condamné à deux peines de 20 ans de réclusion criminelle pour meurtres dans deux affaires distinctes, a été interpellé le 2 avril à Saint-Lucie, île des Antilles située au sud de la Martinique, a précisé le procureur de la République de Fort de France, Renaud Gaudeul.

Le fugitif a ensuite été remis avec l'un de ses comparses aux autorités françaises. Présentés à un juge d'instruction, les deux complices dont l'identité n'a pas été révélée ont ont été mis en examen et incarcérés.

L'homme de 38 ans, originaire du Lamentin en Martinique, a également été condamné en décembre dernier à huit ans de prison par le tribunal correctionnel de Bobigny pour trafic de stupéfiants.

Pour le procureur, cette affaire montre aussi que "même en cette période de confinement, enquêteurs et magistrats de la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée de Fort de France, ndlr) restent pleinement mobilisés dans la lutte contre la grande criminalité organisée qui sévit aux Antilles".

En janvier, la cour d'assises de la Martinique avait prononcé deux peines de 20 ans de réclusion criminelle dans l’affaire dite "Touloulou", du nom du restaurant à Sainte-Anne, dans l'extrême sud de la Martinique, où une fusillade avait fait deux morts et six blessés lors d’une soirée d'anniversaire dans la nuit du 12 au 13 janvier 2014.