Marine Lorphelin, compagne de Christophe Malmezac : "J'ai eu (très) peur"

LYON, le 8 janvier 2018. L'ancien Miss France, Marine Lorphelin, a donné des nouvelles rassurantes ce lundi de son conjoint, Christophe Malmezac. "Mon compagnon se rétablit", écrit-elle sur le réseau social Instagram.





Marine Lorphelin et Christophe Malmezac ont été agressés le soir du 1er janvier à une station de métro proche du cours Albert-Thomas, à Lyon 3e. Miss France 2013 a pris la parole ce lundi sur le réseau social Instagram. "Après quelques jours d'absence sur les réseaux, nous souhaitions, mon compagnon Christophe et moi-même, vous remerciez pour tous vos messages de soutien qui nous ont beaucoup touchés. L'information de l'agression s'est diffusée rapidement et ce malgré nous", écrit-elle. "Aujourd'hui nous nous manifestons pour tout d'abord vous rassurer. Malgré la gravité des faits, mon compagnon se rétablit. J'en profite pour remercier les équipes médicales de l'hôpital Edouard Herriot qui nous ont pris en charge."





Durant l'agression, Christophe Malmezac a eu trois doigts largement entaillés et une blessure plus légère à l'avant-bras.



Après trois jours d’enquête, les policiers de la Sûreté de Lyon, chargés de l'enquête ouverte pour tentative d'homicide, ont pu interpeller l'assaillant jeudi dernier près de Grenoble. "L'agresseur est aujourd'hui en détention et ce grâce à l'intervention rapide des équipes de police de Lyon. J'ai eu (très) peur mais ils ont su nous rassurer", écrit Marine Lorphelin. "L'affaire est entre les mains de la justice et nous espérons que justice sera faite."



L'agresseur a été interné à l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Il a été mis en examen pour tentative d'homicide. Il pourrait être incarcéré en cas d'évolution de son état psychique.



Marine Lorphelin est encore très marquée par cette violente agression. " J'en profite pour vous souhaiter encore une belle année 2018, une santé de fer et que vous profitiez de chaque instant avec vos proches car j'ai surtout réalisé que la vie peut basculer en quelques secondes... et ça n'arrive pas qu'aux autres."



Elle remercie enfin son " ange-gardien", son "chéri".