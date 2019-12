Mareva Georges offre 4 600 vêtements neufs à des familles défavorisées

Tahiti, le 19 décembre 2019 - Mareva Georges et son mari, Paul Marciano, ont offert 4600 vêtements neufs, de la marque Guess. Ils ont été offerts jeudi à 200 femmes issues des quartiers de Outumaoro, Taapuna, Puna Nui et Puna Iti.



Une ex Miss France se mue en Mère Noel. Mareva Georges, Miss France 1991, avec l'appui de son mari Paul Marciano, fondateur de Guess, a envoyé depuis les Etats-Unis 4 600 vêtements neufs de la marque appartenant à son époux.



Selon un communiqué de la mairie de Punaauia, ce jeudi les membres de Te Ti’aturi nei, la fondation crée par la reine de beauté, se sont rendus dans la salle de Taapuna, pour faire la distribution. 200 femmes et leurs enfants, issus des quartiers de Outumaoro, Taapuna, Puna Nui et Puna Iti, les y attendaient. Chacune d’entre elle est repartie avec un pantalon, un haut et une robe, entièrement neuf, et griffé de la célèbre marque Guess.



Des vêtements élégants, qui pourront leur servir dans leurs démarches de réinsertion, pour d’éventuels entretiens d’embauche, mais aussi et surtout, qui leur offriront la possibilité, elles aussi, de se sentir telles de vraies Miss.